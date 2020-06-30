"Каждый седьмой участник голосования по Конституции в Благовещенске может выиграть смартфон"

Больше 200 благовещенцев приняли участие в городской акции #идунапоправку28. Ее проводит Центр развития молодежных и общественных инициатив «Выбор. С каждым днем число желающих стать обладателями новых телефонов увеличивается.

Чтобы поучаствовать во флешмобе, нужно прийти на избирательный участок, сделать селфи с хэштэгом #идунапоправку28, и выложить фото в личный инстаграм-аккаунт, указав хэштэг. Акция проводится с 25 июня по 1 июля включительно. Присоединиться могут все благовещенцы от 18 лет и старше.

«Я являюсь участником акции #идунапоправку28. Это прекрасная возможность не только сделать свой выбор, но и выиграть новый смартфон», – поделилась участница голосования по поправкам в Конституцию Ирина.

Организаторы обращают внимание участников, что аккаунт на время проведения конкурса должен быть открытым.Победителей акции определят в четверг, 2 июля, с помощью генератора случайных чисел. Им вручат смартфоны Honor 20 Pro. Награждение состоится 10 июля.

Голосование по поправкам в Конституцию РФ продлится еще 2 дня. Основной день назначен на 1 июля. В Амурской области работают 760 участков. На каждом организован пункт температурного контроля, места для дезинфекции рук, в течение всего дня помещения обрабатываются дезинфицирующим раствором. Все участники голосования будут обеспечены средствами индивидуальной защиты: одноразовой маской, перчатками, а также одноразовой ручкой. Также организовано голосование на придомовых территориях и на дому.

Как сообщалось ранее, для акции приготовили 30 смартфонов.