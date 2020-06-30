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Каждый седьмой участник голосования по Конституции в Благовещенске может выиграть смартфон

Каждый седьмой участник голосования по Конституции в Благовещенске может выиграть смартфон

Больше 200 благовещенцев приняли участие в городской акции #идунапоправку28. Ее проводит Центр развития молодежных и общественных инициатив «Выбор. С каждым днем число желающих стать обладателями новых телефонов увеличивается.

Чтобы поучаствовать во флешмобе, нужно прийти на избирательный участок, сделать селфи с хэштэгом #идунапоправку28, и выложить фото в личный инстаграм-аккаунт, указав хэштэг. Акция проводится с 25 июня по 1 июля включительно. Присоединиться могут все благовещенцы от 18 лет и старше.

«Я являюсь участником акции #идунапоправку28. Это прекрасная возможность не только сделать свой выбор, но и выиграть новый смартфон», – поделилась участница голосования по поправкам в Конституцию Ирина.

Организаторы обращают внимание участников, что аккаунт на время проведения конкурса должен быть открытым.Победителей акции определят в четверг, 2 июля, с помощью генератора случайных чисел. Им вручат смартфоны Honor 20 Pro. Награждение состоится 10 июля.

Голосование по поправкам в Конституцию РФ продлится еще 2 дня. Основной день назначен на 1 июля. В Амурской области работают 760 участков. На каждом организован пункт температурного контроля, места для дезинфекции рук, в течение всего дня помещения обрабатываются дезинфицирующим раствором. Все участники голосования будут обеспечены средствами индивидуальной защиты: одноразовой маской, перчатками, а также одноразовой ручкой. Также организовано голосование на придомовых территориях и на дому.

Как сообщалось ранее, для акции приготовили 30 смартфонов.

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#российская власть

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Комментарии
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  • Noir

    Noir
    2 часа назад

    Однако, грандиозное шоу с этой конституцией раскрутили. Премии по результатам явки будут у местных властей видать.

  • Tуман

    Tуман
    1 час назад

    "Поправка к Конституции от колониальности не защита, а защиту ворованного элитными жуликами укрепляет"

    Алеха

  • Манитоба

    Манитоба
    1 час назад

    явки нет-вот власть и расщедрилась

  • ds82

    ds82
    59 минут назад

    не голосования, а розыгрыша в instagram

  • мыжго

    мыжго
    51 минута назад



    "Каждый седьмой участник голосования по Конституции в Благовещенске может выиграть смартфон"



    Т.е. судя по заголовку в розыгрыше примут участие не все участники, а каждый седьмой, а потом среди них уже разыграют и не факт то выиграют, потому что МОЖЕТ...

    ЧЁ за бред?

  • Tуман

    Tуман
    39 минут назад

    У меня и пейджер не плохо работает

  • Картина маслом

    Картина маслом
    14 минут назад

    Беспредел.

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