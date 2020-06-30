В Благовещенске на улице Ленина благоустраивают первый участок

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В Благовещенске на улице Ленина рабочие приступили к благоустройству первого участка. Власти областного центра напоминают, что в этом году ведется поэтапный ремонт инженерных коммуникаций на главной улице города на участке от Шимановского до Шевченко.

Работы в первом квартале – от Шимановского до Островского – уже завершены. Сейчас дорожникам (ООО «Сервер») предстоит заменить бортовые камни, установить новые павильоны на автобусных остановках, оборудовать дополнительные парковочные места и, конечно, уложить асфальт.

Рабочие уже занимаются демонтажными работами. В частности, две остановки общественного транспорта, расположенные на данном участке, полностью преобразятся. Новые павильоны защитят от пыли и осадков, заездные карманы станут более вместительными и удобными. Для этого необходимо убрать три старых тополя. В целом, остановки приобретут современный вид, будут соответствовать всем нормам обеспечения безопасности.

Также по проекту в данном квартале улицы Ленина появятся дополнительные парковочные места. Эти работы, подчеркивают специалисты подрядной организации, не требуют спила деревьев. Заездные карманы впишут в существующий ландшафт.

Завершить все работы и открыть участок для движения планируют до 1 августа, сообщает пресс-служба администрации Благовещенска.

Ранее сообщалось, что жители города возмущены состоянием объездной дороги на улице Нагорной.