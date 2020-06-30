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Названы сроки завершения газификации космодрома Восточный

Названы сроки завершения газификации космодрома Восточный
Фото: архив Амур.инфо

Начало активных строительных работ в рамках газификации космодрома Восточный намечено на июль 2020 года, а завершение – на вторую половину 2021 года. Об этом сообщил гендиректор ООО «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов.

«В течение июня-июля текущего года строительство объекта войдет в активную фазу. Завершение работ по объекту газификации космодрома Восточный планируется в III квартале 2021 года, пуск газа будет синхронизирован с готовностью объектов газопотребления», – цитирует Густова «Интерфакс».

Густов отметил, что работы ведутся в соответствии с поручением президента России Владимира Путина, создание газопровода-отвода и межпоселкового газопровода для подачи газа к инфраструктуре и стартовым площадкам включены в инвестиционную программу ПАО «Газпром».

«В настоящее время завершено проектирование объекта, получено разрешение на строительство. Завершается комплектация техникой и строительными материалами», – уточнил гендиректор ООО «Газпром межрегионгаз».

Как сообщалось, для газификации космодрома Восточный и наукограда Циолковский будет построен межпоселковый газопровод протяженностью чуть более 45 километров, идущий от газораспределительной станции «Углегорск». Это один из первых объектов газификации в Амурской области.

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#космодром #энергетика

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Комментарии
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  • Aligator z

    Aligator z
    9 минут назад

    Вообще не разу не волнует.

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