Курс доллара взлетел

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Курс доллара в понедельник, 29 июня, взлетел выше 70 рублей. Об этом свидетельствуют данные торгов на Московской бирже.

По состоянию на 11:30 по московскому времени курс американской валюты поднялся до 70,26 рубля. Курс евро преодолевал отметку в 79 рублей и вырастал до 79,04 рубля.

Ослабление рубля наблюдается на фоне падения цен на нефть. К 10:30 по московскому времени стоимость августовского фьючерса на эталонную смесь Brent в ходе торгов на Лондонской бирже ICE упала почти на 2 процента, до 40,2 доллара за баррель. Цена августовского контракта на американское сырье WTI снизилась на 1,7 процента, до 37,8 доллара, сообщает Lenta.ru