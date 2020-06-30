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Курс доллара взлетел

Курс доллара взлетел
Фото: Александр Миридонов / «Коммерсантъ»

Курс доллара в понедельник, 29 июня, взлетел выше 70 рублей. Об этом свидетельствуют данные торгов на Московской бирже.

По состоянию на 11:30 по московскому времени курс американской валюты поднялся до 70,26 рубля. Курс евро преодолевал отметку в 79 рублей и вырастал до 79,04 рубля.

Ослабление рубля наблюдается на фоне падения цен на нефть. К 10:30 по московскому времени стоимость августовского фьючерса на эталонную смесь Brent в ходе торгов на Лондонской бирже ICE упала почти на 2 процента, до 40,2 доллара за баррель. Цена августовского контракта на американское сырье WTI снизилась на 1,7 процента, до 37,8 доллара, сообщает Lenta.ru

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#финансы

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Комментарии
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  • Манитоба

    Манитоба
    1 час назад

    не нужна нам бумажка зелёная-подавай нам поправки к Конституции!

  • Tуман

    Tуман
    28 минут назад

    Со 2 июля доллар будет стоить 25 рублей

  • Adolf

    Adolf
    27 минут назад

    Отличная новость - рашка , в очередной раз доказывает, что дно пробить можно

  • FыR-FыR

    FыR-FыR
    16 минут назад

    После второго июля доллар можно отпускать - полетит и до соточки.

  • Noir

    Noir
    6 минут назад

    Есть гениальное решение: поменять национальную валюту, ввести новую на которой изображение Путина в разные года жизни, приравнять 1 ед к 1000 руб., тогда 1 доллар будет = 0,1 новой валюты. Все рубли у населения не принимать, за каждый открытый счет дать по 1 ед новой валюты. Ааа это же уже все было... Ну тогда повторить.

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