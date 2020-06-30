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сегодня, 07:37 3

Путин подписал указ о призыве запасников на военные сборы

Путин подписал указ о призыве запасников на военные сборы

Президент России Владимир Путин в понедельник, 29 июня, подписал указ, согласно которому граждане, прибывающие в запасе, призываются на военные сборы.

«Постановляю призвать в 2020 году граждан Российской Федерации, пребывающих в запасе, для прохождения военных сборов в Вооруженных силах Российской Федерации, войсках национальной гвардии Российской Федерации, органах государственной охраны и органах Федеральной службы безопасности», ― говорится в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Соответствующие мероприятия глава государства поручил провести правительству страны и властям регионов. Отмечается, что указ вступает в силу со дня его публикации.

Ранее, 3 июня, в Минобороны России приняли решение перенести летние военные сборы для студентов на более поздний срок. В некоторых вузах сроки их проведения перенесены на 2021 год.

В ведомстве подчеркнули, что такое решение было принято с учетом эпидемиологической обстановки, связанной с коронавирусом, в некоторых регионах страны, сообщают «Известия».

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#военные

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Комментарии
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  • Вета007

    Вета007
    19 минут назад

    А запасников значит не жалко, пусть мрут от короны... Мило...

  • Aligator z

    Aligator z
    6 минут назад

    НЕ хватает раб - силы

  • Noir

    Noir
    4 минуты назад

    А как же запрет на массовые мероприятия?

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