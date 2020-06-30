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Выбор читателей за 29 июня

Выбор читателей за 29 июня

Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей понедельника, 29 июня.

В Благовещенске повреждены 3 гаража и 5 автомобилей: горожане говорят о взрыве (фото, видео)

Ночью 29 июня случилось происшествие в Благовещенске, в гаражном массиве по адресу: улица Строителей, 109/1. Горожане сообщают, что там произошел взрыв. По официальной информации, был пожар. В результате повреждены гаражи и автомобили.

Дожди и жарко: прогноз погоды в Амурской области на 30 июня

Последний день июня в Амурской области отметится переменной облачностью, местами по югу и северо-востоку пройдут кратковременные дожди, грозы. В утренние часы в отдельных районах туман.

Найдено тело одного из мужчин, пропавших в Амурской области на реке Уркан

В Амурской области дали результаты поиски мужчин, пропавших во время переправы на вездеходе на реке Уркан в Магдагачинском районе. В 60 километрах от места происшествия обнаружено тело одного из них.

Еще 31 случай COVID-19 подтвержден в Амурской области

29 июня в Амурской области лабораторно подтвержден 31 новый случай коронавирусной инфекции COVID-19. Из них в Благовещенске – 24, в Свободном – 5, в Райчихинске – 1, в Сковородинском районе – 1. Темп прироста за последние сутки – 1,9 %.

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#Обзор #интернет #СМИ

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