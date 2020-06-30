Гоша Куценко поддержал кинотеатр имени Гайдая в Свободном

Ранее в Инстаграме @gaidai_kino появился следующий пост: «Дорогие друзья, с большим сожалением сообщаем, что наш кинотеатр имени Гайдая мы вынуждены закрыть навсегда. Благовещенская налоговая, трижды отказав нам в субсидии, явно ставила такую цель, и вот она выполнена. Мы начинаем демонтаж оборудования – и продав его, попытаемся спасти другие наши кинотеатры. Извините, что так вышло, мы честно пытались, но налоговая нас победила».

Факт закрытия кинотеатра подтвердил учредитель ООО «Рента» Павел Буря.

«Мы трижды подавали документы на субсидию по поддержке кинотеатров во время пандемии, которую утвердил президент России Владимир Путин. Первые два раза отказ от благовещенской налоговой приходил по причине несоответствия так называемых ОКВЭД (Общероссийский классификатор видов экономической деятельности). ОКВЭД мы поменяли, но при этом было много разъяснений от различных ведомств, что это не являлось причиной отказа. На днях получили уже третий отказ – по другой причине: якобы наш кинотеатр сохранил менее 90 процентов штата во время пандемии. Но это не соответствует действительности! Ведь по документам все легко проверить! На деле получилось, что президент выделил помощь самой пострадавшей отрасли в стране, а мы не можем эту помощь получить...» – цитирует Павла Gzt-sv.ru.

Отмечается, что кинотеатр по факту станет «донором» для двух других – в Белогорске и Благовещенске, которые также содержит ООО «Рента» и которые также терпят убытки.

«Последней надеждой на спасение» оставалось официальное открытие всех кинотеатров в России, но, по словам Бури, все основные релизы, которые планировались на июль, уже перенесены на август.

«Вынужден признать – мы находимся в предбанкротном состоянии, попытаемся сохранить хотя бы два других кинотеатра, – сказал Павел Буря. – Пока весь коллектив, а это 31 сотрудник компании, остаются на своих рабочих местах».

В беседе с ИА «Амур.инфо» учредитель ООО «Рента» отметил, что считает отказы в субсидии незаконными. Павел добавил, что также было обращение в банк за кредитом, но – снова – безрезультатно. «Я все-таки имею чувство собственного достоинства, и ползать сейчас на коленях перед всеми я не буду. Не нужен нашим чиновникам этот кинотеатр – пусть его не будет. Всё», – заключил Буря.

Амур.инфо связалось с уполномоченным при президенте РФ по защите прав предпринимателей в Амурской области Борисом Белобородовым. Он сообщил, что владельцы кинотеатра к нему не обращались, и он готов им помочь разобраться в ситуации.

Как сообщает газета «Зейские огни», сразу после того, как новость о закрытии кинотеатра имени Гайдая в Свободном облетела город и всю область, к вопросу подключилась депутат Законодательного Собрания Ирина Киевская, которая обратилась в минэкономразвития региона по вопросу недопущения банкротства организации. Глава города Свободного Владимир Константинов также обсудил данный вопрос с министерством: ведь закрытие единственного в городе кинотеатра допустить нельзя.

В ходе общих переговоров и общения с министром экономического развития и внешних связей Амурской области Людмилой Старковой было решено изучить вопрос досконально и узнать обо всех проблемах от первого лица.

Уже утром 30 июня учредитель ООО «Рента» Павел Буря встретится с Людмилой Старковой, об этом сообщила журналистам «Зейских огней» Ирина Киевская.

«Помощь кинотеатру однозначно будет оказана, вопрос лишь в том - федеральная, из областного бюджета или из местного - в связи с пандемий местные муниципалитеты также вправе оказывать помощь малому и среднему бизнесу, попавшему в трудную ситуацию. В любом случае, мы поможем собрать весь пакет необходимых документов на федеральную субсидию, если потребуется, но кинотеатр должен быть в Свободном! После встречи в минэкономразвития сообщу подробнее, какое решение будет принято», - рассказала Ирина Киевская.