Гороскоп 30 июня: Козерогам необходимо следить за словами, а Ракам сохранять ясность мышления

Восход Солнца: 04:23

Заход Солнца: 20:44

Солнце в Раке.

Овен. Звезды сулят успех только людям, занимающимся творчеством. Благодаря своей работоспособности они смогут осуществить максимум задуманного за короткое время. Космические влияния направят их на путь обновления, переосмысления прошлого опыта. Любая инициатива или активное движение в иных сферах деятельности принесет усталость и неудовлетворенность. Если сегодня Вы решили отправиться в путешествие,остановитесь и, если это возможно, воздержитесь от него.

Телец. День неблагоприятный для финансовой деятельности. Следует снизить деловую активность, чтобы избежать материальных потерь. В первой половине дня вероятны разногласия с начальством, хотя Вы усердны в работе более, чем обычно. Со здоровьем сегодня возможны неприятности. Вторая половина дня потребует от Вас большей организованности и ответственности за своих близких.

Близнецы. Готовьтесь импровизировать, быстрая реакция будет незаменимой в делах. Сегодня важно быть рядом с искренними людьми, которые никогда не ударят в спину. Враги, к сожалению, могут поступить бесчестно, будьте готовы!

Рак. Многие из представителей знака будут отличаться серьезностью, предельной собранностью и ясностью мышления. Эмоции находятся под контролем разума. День отдыха, включения космической энергии любви, самоуглубления, размышлений о пройденном пути. Сегодня не стоит полагаться на партнеров и ожидать помощи от родственников.

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Лев. Не позволяйте злым людям испортить Вам настроение, не прислушивайтесь к их словам. С благодарностью примите похвалу начальства или денежную премию, но не требуйте большего. На данный момент довольствуйтесь малым.

Дева. Обратите внимание на атмосферу в доме, если отношения с партнером натянутые, самое время взять ситуацию в свои руки. День благоприятен для общения. Жизненный потенциал на высоком уровне. Не исключено появление влиятельных людей, которые окажут помощь в ваших начинаниях. Успех вероятен в делах, требующих индивидуального подхода и внутренней сосредоточенности.

Весы. Вам сегодня по плечу все новое, начиная от работы, заканчивая отношениями. Случайно попавшая к Вам информация может оказаться очень полезной. Звезды предлагают Вам именно сегодня начинать серьезные деловые переговоры. Они должны быть весьма и весьма успешными. Партнерские отношения с представителями противоположного пола будут сегодня плодотворными.

Скорпион. Займитесь наведением порядка, выясните все ли сделано, как следует, и не осталось ли на завтра невыполненных дел. Сегодня будьте внимательны в различных переговорах, выяснении отношений и заключении сделок. Вашего внимания потребуют родственники. Не забывайте и о собственном здоровье.

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Стрелец. День размышлений, активного отдыха, планирования нового важного дела. Подумайте о своих романтических связях и увлечениях. Ностальгическая тоска по прежним отношениям или желание новых ощущений может принести Вам множество мелких неприятностей. День благоприятен для крупных приобретений, проведения праздничных мероприятий, организации концертов и выставок, творческих встреч.

Козерог. Пристально следите за словами, а также за людьми, которые слышат Вас, если речь заходит о чем-то личном. День несет негативные тенденции. Звезды советуют Вам сегодня сдерживать свои эмоции, чтобы не допустить срывов в отношениях с коллегами по работе или знакомыми. Ваши общительность и коммуникабельность создадут предпосылки для продвижения по служебной лестнице. Проявляйте инициативу и ни в коем случае не отступайте назад.

Водолей. Критический день. Несет клевету, обманы, ошибки в оценке людей. Вам лучше остановиться и внимательно осмотреться по сторонам. Вероятны негативные перемены в финансовых делах, конфликты с окружающими, ухудшение самочувствия. Звезды рекомендуют контакты только с самыми близкими людьми. Однако не следует делиться с ними своими тревогами,предчувствиями, сомнениями. Избегайте постороннего влияния – оно может привести к эмоциональному срыву. В ближайшее время на работе Вы можете оказаться между двух огней. Поэтому постарайтесь заранее продумать пути отступления или тактику, чтобы избежать такого положения.

Рыбы. Вам на некоторое время может показаться, что проблемы,возникшие с новым проектом, могут свести его на нет. Может быть, Вы перенервничали и поэтому неадекватно реагируете на события. Если Вам удастся пережить этот напряженный этап, избежать скандала со своими друзьями и преодолеть другие препятствия на пути, успех Вам обеспечен.

Астролог: Вальдемар Небоходцев