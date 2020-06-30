Гороскоп на июль 2020 года: Рыбам не стоит торопиться, а Девам необходимо быть решительнее

Сложно, противоречиво, многогранно и таинственно пройдет июль. Парадокс в том, что свободолюбивые люди, сами очень любят устанавливать контроль и свои правила. Прийти со своим уставом в чужой монастырь – это про тех, кто планирует в июле сменить работу.

Овен. Овны, Вас в июле ждет какое-то весьма захватывающее времяпрепровождение, в период которого Вы не только познакомитесь с новыми людьми, но и сможете раскрыть в себе таланты, наличие которых даже не подозревали.

Телец. Тельцам в июле 2020 года придется в какой-то момент испытать некоторое неудобство. Однако это пойдет им на пользу, так как раскроет в них те способности, о которых они даже не подозревали.

Близнецы. Июль принесет особую удачу тем, кто занимается каким-либо видом творчества: если Вы актер или певец, то июль сулит победу, например, в конкурсе. Ждет Вас и большая любовь.

Рак. В июле Раки должны определиться, чего бы они хотели, и постепенно, шаг за шагом отсекать все лишнее: и отжившие отношения, и устаревшие взгляды. Будьте настойчивы, но не авторитарны, не игнорируйте мнение других людей.

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Лев. Больше старайтесь общаться с друзьями, именно они станут для Вас отрадой, смогут дать дельный совет, обсудить последние новости, да и просто поболтать по душам. Чтобы выстроить гармоничные отношения с родными, Вам придется набраться терпения, ведь требовать от Вас они будут сверх нормы.

Дева. Проявите чуть больше решительности и не будьте столь мнительными – и Вселенная непременно Вас вознаградит. Июль принесет Вам много светлых, радостных эмоций, но при этом потребует вложения сил и средств.

Весы. Весы, звезды говорят, что Вы найдете себе адекватный отдых только тогда, когда обойдете все модные бутики и купите себе какую-нибудь красивую вещицу типа золотого украшения с драгоценными камнями. Впрочем, все будет зависеть от объема вашего кошелька и еще от желания любимого человека сделать Вам подарок.

Скорпион. В июле Вы сможете монетизировать свое хобби. Будьте открытыми к новым положительным событиям в жизни и не бойтесь экспериментировать. В этот период у Вас начнется активная деятельность, возобновление старых проектов и начало новых дел.

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Стрелец. Появятся перспективы очень удачного решения жилищного вопроса или обустройства вашего семейного гнездышка. Если Вы ожидали, что ваши дети обретут полную самостоятельность или подарят Вам наследников, то вполне возможно, что эти мечты сбудутся.

Козерог. Козерогам в июле, скорее всего, придется столкнуться с проблемами в деловой сфере. Велика вероятность, что те люди, которым Вы каким-то образом «насолили», откажутся идти на контакт и оказывать необходимое Вам содействие.

Водолей. Водолеи, в июле у Вас будет много мелких дел. Это связано, прежде всего, с приближающимся отпуском – Вы не сможете отдыхать, оставив не сделанную работу. Последняя треть июля выделит партнерские отношения в делах и личной жизни.

Рыбы. Если Рыба имеет шансы на успех, то он к ним обязательно придет. Главное, не торопиться. Не пытайтесь всем угодить и понравиться. Наверняка, ваше отношение к людям основано и на других факторах.

Астролог: Вальдемар Небоходцев