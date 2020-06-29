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В Амурской области мужчина, которого искали четыре дня, сам вышел из леса

В Амурской области мужчина, которого искали четыре дня, сам вышел из леса
Фото: zen.yandex.ru

В Амурской области нашелся мужчина, который 25 июня поехал покататься на тракторе по лесу вблизи села Маргаритовка Мазановского района. Его искали 4 дня, в результате он 29 июня сам вышел из леса.

«Днем 29 июня он пришел с другой стороны деревни. Круг дал. Его искали - и самолет летал, и спасатели искали, и местные на мотоциклах. А он сам пришел. Родственники рады. Что он там делал - может, трактор посадил и пошел за помощью, заблудился - не знаю. Как выживал? Главное - живой», - рассказал глава Мазановского района Михаил Пивень.

27 июня поступила информация, что мужчина 1973 года рождения 25 июня выехал на тракторе в вечернее время покататься в лес и до настоящего времени не вернулся, на связь не выходил. 27 июня его трактор был обнаружен в 10 километрах от села Маргаритовка, в сторону заброшенного села Гош. Около трактора нашли, предположительно, следы медведя.

Из-за труднопроходимой местности планировалось задействовать вездеход Мазановского лесхоза.

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#МЧС #происшествия

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Комментарии
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  • Нур

    Нур
    9 минут назад

    хорошая новость, хорошо что так закончилось и медведь не сожрал тракториста)

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