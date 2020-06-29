В Благовещенск пришли 30 смартфонов, которые получат победители акции #идунапоправку28

29 июня в Благовещенск прибыли телефоны Honor 20 Pro, которые подарят победителям акции #идунапоправку28. Розыгрыш проведет Центр «Выбор».

Около 350 благовещенцев уже сделали селфи с хэштегом #идунапоправку28. Инстаграм-флешмоб организовал Центр развития молодежных и общественных инициатив «Выбор» в рамках празднования Дня молодежи.

Чтобы присоединиться к флешмобу, нужно прийти на свой избирательный участок, сделать фото с объемным хэштегом #идунапоправку28 и опубликовать снимок в личном инстаграм-аккаунте, указав одноименный хэштег. Поучаствовать в акции могут все благовещенцы от 18 лет. Аккаунт на время проведения конкурса должен быть открытым.

Акция проходит в дни проведения голосования по поправкам в Конституцию РФ – до 1 июля включительно. Затем организаторы присвоят каждому участнику индивидуальный номер. Розыгрыш телефонов планируется провести 4 июля в прямом эфире инстаграм-аккаунта Центра «Выбор» @centr.vibor. Победителей определят с помощью генератора случайных чисел. Награждение состоится до 10 июля, сообщает пресс-служба администрации Благовещенска.