В Благовещенске на площади «Трибуна Холл» появятся фигуры краснокнижных животных
На новой площади Благовещенска «Трибуна Холл» появятся фигуры животных из Красной книги. Какие именно, будет предложено выбрать самим горожанам, формат обсуждения сейчас определяется.
Концептуальные решения культурно-досуговой зоны отдыха в центре Благовещенска обсудил губернатор области Василий Орлов с руководством города Благовещенска на стройплощадке.
Сейчас ведутся подготовительные и демонтажные работы. На площадку поставляются необходимые строительные материалы.
«На территории центральной площади неустойчивый грунт, для исключения просадок в дальнейшем строителями ведется его выемка, завоз нового и уплотнение. Далее на подготовленную основу здесь будет уложена гранитная плитка в соответствии с архитектурным решением», - сказал заместитель председателя Правительства области Павел Матюхин.
По планам первый этап, в который входит реконструкция старой площади имени Ленина и прилегающего сквера, будет завершен в нынешнем году.
Сейчас подрядчик занимается проектированием, поставкой материалов, ведет подготовительные работы. Смонтирована установка по изготовлению цементно-песчаной смеси, которая будет использована под всё основание. Отрабатываются вопросы с архитектурным бюро, с компаниями, которые будут заниматься устройством фонтанов, дендрологией парка.
Далее продолжится работа по демонтажу фонтана и завершению проектирования всего комплекса, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.
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