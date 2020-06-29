В городском парке Благовещенска продавать мороженое будет робот Кики

Купить десерт, кофе и прохладительные напитки благовещенцы смогут у робота. Его уже установили в Городском парке. Машина не имеет аналогов в России. Кики – так зовут робота – слышит, жестикулирует, она способна вести диалог.

Робот оснащен терминалом безналичной оплаты, сенсорным монитором приема заказа, купюроприемником, окошком для выдачи чеков.

«Наш продавец – девушка по имени Кики. Ее имя расшифровывается как "комплексный интеллект коллективного использования". У Кики есть лицо, она умеет улыбаться, у нее светятся глаза, есть руки, прическа, красные волосы. С таким роботом, как наш, я разговаривала в Москве. Кики отвечает покупателям и даже шутит. Например, её спрашивают: "Сколько тебе лет?". А она отвечает: "У девушки-робота тоже неприлично спрашивать о возрасте", – рассказала владелец умной машины, благовещенский предприниматель Анна Трамбицкая.

Анна Трамбицкая узнала о продаже таких машин в России в 2019 году и решила купить роботов для Благовещенска. Она побывала в Москве на заводе, который производит роботов, и договорилась о поставке двух машин. Администрация Благовещенска выделила место для установки Кики в Городском парке. Второй робот будет продавать мороженое в ТРЦ «Острова». Его доставят в Благовещенск в августе.

Планируется, что Кики @robo_cafe.blg начнет продавать мороженое и напитки со 2 июля, подключать ее в Благовещенск приедут московские инженеры. В меню у робота мороженое разных вкусов, в том числе мяты, манго, голубого неба, арбуза, дыни, советского пломбира. Кроме мороженого, Кики варит зерновой кофе, может добавить натуральное молоко, а также продает газированные напитки.

Благовещенский робот станет шестым в России. Первые пять установлены в Москве, в Санкт-Петербурге и в Казани, сообщает пресс-служба городской администрации.