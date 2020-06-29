В Благовещенске при ремонте детской поликлиники обнаружились пустоты в стенах и прочие недочеты

Губернатор Амурской области Василий Орлов проинспектировал ход ремонта детской поликлиники № 1 Благовещенска. Строители доложили, что ремонт идет по плану, но при вскрытии конструкций обнаружились пустоты в стенах и прочие недочеты.

«К работам приступили в мае. На данный момент там проведены демонтажные работы, идёт кладка кирпичных стен, перегородок. Столкнулись с дополнительными работами, неучтённых проектом: отсутствует гидроизоляция подвала, обнаружились пустоты в стенах, не проработаны фасадные решения. В ближайшее время специалисты строительного контроля вместе с проектировщиками сделают изменения в проектные решения и устранят выявленные недочеты», - доложил и.о. министра строительства и архитектуры Николай Сибиряков.

Последний раз ремонт детской поликлиники №1 Благовещенска был проведён в 2009 году. Капитальный ремонт, который сейчас ведётся, будет более масштабная и изменит не только внутренний вид помещений, но и частично их функционал.

Как рассказала и.о. министра здравоохранения Светлана Леонтьева, в обновлённой детской поликлинике внедрят принцип бережливого производства, максимально оптимизируют пространство. Прививочный и процедурный кабинеты будут располагаться отдельно. У хирургического и ортопедического кабинета появится перевязочная. Гардероб теперь разместится на этаже, а не в подвале, как раньше. После ремонта отдельно будет сделан фильтр для приёма детей с признаками инфекционных заболеваний, маршрутизированы кабинеты – это позволит избежать скопления людей в коридорах.

В рамках «Программы развития детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» на капитальный ремонт поликлиники направлено почти 54 миллиона рублей. Завершаются демонтажные работы систем отопления, водоснабжения, водоотведения и электроснабжения, снятие штукатурного слоя. Будут заменены оконные и дверные проёмы, полностью заменят кровлю. В ходе строительно-монтажных работ, в том числе, будут проведены частичная перепланировка, монтаж новых систем отопления, водоснабжения, водоотведения и электроснабжения.

«Наша задача – улучшить оказание медицинской помощи нашим маленьким деткам, чтобы им было комфортно, минимизировать их страхи. В обновлённой поликлинике увеличивается количество помещений за счёт рационального использования помещений. Здесь будет тепло, уютно и комфортабельно, и приятно работать персоналу», - пояснила Светлана Леонтьева.

Временно поликлиника размещена в двух зданиях: на Дьяченко, 2 В принимают узкие специалисты, на Калинина, 130 ведут приём участковые педиатры.

«Педиатрии мы уделяем большое внимание. Ремонтные работы в детской поликлинике №1 в самом разгаре. Она стала первой, с которой начался масштабный ремонт детских поликлиник в регионе. Здесь будет внедрён принцип «бережливой» поликлиники, что позволит сократить сроки ожидания, избавиться от очередей в регистратуре за счёт информатизации учреждения - будет электронная запись, электронная медкарта, электронная запись на лабораторные, функциональные исследования. Мы вводим электронные карты, убираем картотеку регистратуры. Экономический эффект здесь тоже присутствует», - прокомментировал глава региона Василий Орлов.

Всего в этом году по поручению губернатора капитально отремонтированы должны быть 7 детских поликлиник в области, две из них в городе Благовещенске - №1 и №3.