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Группу наркосбытчиков задержали в Приамурье (видео)

Группу наркосбытчиков задержали в Приамурье (видео)
Фото: кадр видео

В Амурской области полицейские задержали членов преступной группы. Она занималась поставкой и сбытом наркотиков растительного происхождения.

Как пишет пресс-служба УМВД России по региону, в состав данной группы входили три «представителя разных этнических групп». По предварительным данным, один из них занимался сбором дикорастущей конопли в Серышевском районе, изготавливал гашишное масло и фасовал его. Затем перевозил в Благовещенск и передавал соучастникам, которые осуществляли сбыт наркотика.

В настоящий момент злоумышленникам инкриминируется 5 эпизодов преступной деятельности. Некоторые участники группы получали в качестве оплаты наркотические средства для личного употребления.

В ходе оперативно-розыскных и следственных мероприятий была установлена схема преступной деятельности, способы транспортировки и сбыта наркотиков, а также определен круг покупателей (все они привлекаются к уголовной ответственности по части 1 статьи 228 УК РФ). Полицейские изъяли у подозреваемых наркотики, средства коммуникации, иные вещественные доказательства. Возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 228.1 УК РФ. За подобное деяние действующим законодательством предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

Все трое фигурантов были задержаны в Благовещенске по местам жительства. В отношении них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Видео: 28.мвд.рф

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#криминал #происшествия

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