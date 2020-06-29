Счет благотворительного марафона «Крылья» вырос до 810 994 рублей

Седьмой благотворительный марафон «Крылья» собрал 810 994 рубля. Из них 124 тысячи рублей поступило уже после окончания прямого эфира. Сроки проведения марафона продлены на месяц до 27 июля.

В 2019 году марафон собрал 809 067 рублей, в этом году сумма однозначно будет еще больше.

«Учитывая особенности этого года, мы решили продлить марафон до 27 июля. Поэтому все, кто не успел принять участие в "Крыльях", может это сделать. Перечисления будут приниматься еще месяц на расчетный счет марафона в детском фонде, а также по короткому номеру мобильных операторов Билайн и МТС», – рассказала организатор марафона Елена Морева.

Организаторы призывают всех неравнодушных людей воспользоваться возможностью онлайн-перевода средств для лечения больных детей. Все просто - перечислить средства абоненты МТС и Билайна могут на короткий номер 3434 - слово АМУР и сумма перевода. Прямая ссылка на банковский перевод в инстаграм-аккаунте Амур.инфо. Также необходимо убедиться, что на мобильном балансе достаточно средств. После денежного перевода на балансе должно остаться не менее 50 рублей – это требование большинства мобильных операторов. Допустимый размер пожертвований через СМС составляет от 10 рублей до 15 000 рублей.

Либо можно сделать пожертвование с помощью банковской карты https://www.amurdetfond.ru/#forma Участие в телемарафоне может принять любой желающий – как частное лицо, так и компания.

Марафон прошел 27 июня в студии Амур.инфо. За три часа в прямом эфире побывали более 30 участников - это политики, депутаты, предприниматели, общественники Благовещенска. Задача-минимум для марафона была собрать 500 тысяч рублей для 30 детей с ДЦП, они из разных городов и районов области. Эти средства будут направлены на кинезиотерапию - эффективный метод реабилитации, который несколько лет назад с помощью марафона «Крылья» был привлечен в Благовещенск и теперь врачи-кинезиотерапевты работают в детской городской больнице. Всего в Приамурье проживают более 400 малышей, страдающих ДЦП. Также помощь будет оказана детям-аутистам, они получат право на реабилитацию в бассейне «Надежда».

С 2014 года на благотворительном марафоне «Крылья» было собрано более 3 миллионов 800 тысяч рублей. На эти средства 210 маленьких амурчан прошли курс лечения методом кинезиотерапии.