Руководителя строительной организации в Благовещенске осудили за взятку сотруднику ФСБ (видео)

Осужден мужчина, давший взятку один миллион рублей сотруднику ФСБ. Благовещенский городской суд Амурской области вынес обвинительный приговор по п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу в особо крупном размере).

В феврале 2020 года на парковке возле Дворца культуры профсоюзов в Благовещенске, осужденный дал взятку в размере один миллион рублей сотруднику УФСБ России по Амурской области. Деньги должны были стать наградой за окончание оперативно-розыскных мероприятий по документированию противоправной деятельности в качестве руководителя строительной организации.

Сотрудник ФСБ заранее сообщил руководству о склонении его к совершению коррупционного преступления. Передача взятки была зафиксирована в рамках оперативно-розыскных мероприятий, подозреваемый был задержан на месте преступления.

Суд признал подсудимого виновным в совершении преступления и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет, со штрафом в размере десятикратной суммы взятки в размере 10 миллионов рублей, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Имущество преступника арестовано. Приговор может быть обжалован, сообщает сайт Благовещенского городского суда.