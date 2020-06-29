В Амурской области пассажироперевозчики получат налоговые льготы и возмещение затрат на ГСМ

Предприятия, осуществляющие перевозку пассажиров транспортом общего пользования, будут на 50% освобождены от уплаты налога на имущество организаций-собственников недвижимого имущества с площадью до 200 квадратных метров. Также предусмотрено возмещение затрат на ГСМ. Такое решение было принято в амурском минтрансе.

Также от уплаты транспортного налога организаций за 2020 год и индивидуальных предпринимателей за 2019 год будут освобождены организации, основным видом экономической деятельности которых является регулярные перевозки пассажиров автобусами в городском и пригородном сообщении.

Отдел организации транспортного обслуживания министерства представил информацию о работе пассажирского автомобильного транспорта на территории Амурской области в условиях распространения новой коронавирусной инфекции.

«В связи со снижением пассажиропотока и для сохранения транспортного пассажирского сообщения между Благовещенском и районными центрами совместно с администрациями муниципальных образований, а также с перевозчиками было принято решение сократить количество транспорта на регулярных маршрутах и увеличить интервалы движения, а при наличии альтернативных маршрутов приостановить движение по нескольким маршрутам. Из-за ограничения въезда и выезда в города Шимановск, Свободный и Свободненский район были внесены изменения в действующую межмуниципальную маршрутную сеть на 13 междугородних маршрутах, проходящих за границы этих муниципальных образований. На сегодняшний день утвержден пакет мер по оказанию господдержки организациям и предпринимателям, основным видом деятельности которых являются регулярные перевозки пассажиров автобусами в городском и пригородном сообщении. В разработке вопрос по возмещению затрат на ГСМ, возникших в связи с осуществлением регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам в условиях распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19», - сообщила членам совета начальник отдела организации транспортного обслуживания Нина Щитова.

В ходе проработки мер поддержки перевозчиков, областной Минтранс обратился к Общественному совету по совместной подготовке предложений о временном снижении ставок транспортного налога, применяемых в отношении транспортных средств, осуществляющих грузовые автомобильные перевозки. До 20 июля предложения будут рассмотрены и в дальнейшем направлены для принятия решения в министерство экономического развития и внешних связей области.

Также членам Общественного совета был представлен стандарт обслуживания пассажиров. Он был разработан по инициативе заместителя председателя Правительства Амурской области Павла Матюхина для улучшения качества обслуживания пассажиров в вокзалах, аэропортах и пунктах пропуска. Предварительно проект рассмотрен государственными контрольными органами, осуществляющими деятельность в пунктах пропуска. На разработанный стандарт о представителей организаций и служб, осуществляющих деятельность на объектах транспортной инфраструктуры, получены положительные отклики. Минтрансу членами Общественного совета рекомендовано продолжить работу по внедрению стандарта.

«Работа министерства затрагивает жизненно важные сферы деятельности практически каждого жителя области. Поэтому нам нужно обсуждать ключевые моменты работы министерства с Общественным советом и узнавать видение общественной группы в этих вопросах», - подчеркнул министр транспорта и дорожного хозяйства области Александр Зеленин, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.