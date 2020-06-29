Реконструкцию отделения анестезиологии и реанимации АОКБ оценил глава региона Василий Орлов

Губернатор Амурской области Василий Орлов побывал в Амурской областной клинической больнице и оценил ход ремонтных работ. Финансирование объекта осуществляется по единой субсидии, которую выделяет Минвостокразвития.

«Объект очень важный. Я слежу за ходом работ по камерам видеонаблюдения, - прокомментировал Василий Орлов. - Медицина – одна из ключевых сфер для Приамурья. Мы знаем проблемы, которые в ней существуют, и стараемся их решать, направляем на это большие ресурсы. Реконструкция реанимации позволит заметно повысить качество оказания медицинской помощи, обеспечить комфортность для пациентов, снизить показатели смертности населения».

Ремонта в отделении не было с момента его открытия - 1995 года. Здесь было всего 12 коек, оборудование и оснащение кабинетов изрядно устарело - отсюда и возникла острая необходимость в реконструкции.

«Финансирование объекта осуществляется по единой субсидии, которую выделяет Минвостокразвития. Общая стоимость 295 миллионов рублей, из них строительно-монтажные работы 90 миллионов рублей, остальное направлено на приобретение медицинского оборудования, которое необходимо для полноценного функционирования крупной многопрофильной больницы. На данный момент идёт чистовая отделка помещений, монтаж слаботочных систем, планируем в августе завершить все строительно-монтажные работы. Сдвиг сроков у нас произошёл из-за коронавирусной инфекции – не все поставки материалов были в срок. Строители выровняли положение, сейчас нагоняем. В августе мы планируем сдать реанимацию», - рассказал и.о. министра строительства и архитектуры Николай Сибиряков.

Работы начались в августе 2019 года, завершить их планировалось в мае 2020 года. Всего необходимо было реконструировать отделение общей площадью около 950 квадратных метров – более 40 комнат. На сегодняшний день выполнено 80 % работ. Установлены два лифта из трёх планируемых, подготовлено основание для полов, выровнены стены, завершены кафельные работы. Закуплено оборудование. Это, в частности, аппараты искусственной вентиляции лёгких, наркозная станция, дефибрилляторы, энцефалографы.

«С нетерпением ждём сдачи реанимационного отделения. Проведён глобальный ремонт, реконструкция отделения, увеличено количество реанимационных мест до 15 коек. Выделены помещения для приёма родственников, чтобы можно было с ними обсуждать состояние пациента. Раньше это делали в ординаторской. Теперь это отдельное помещение. Куплено очень современное оборудование. Конечно, это улучшит качество оказания медицинской помощи», - поделилась главный врач Амурской областной клинической больницы Ольга Сапегина.

Благодаря проводимым работам, увеличится мощность реанимационного отделения, будут оборудованы палата «пробуждения» после наркозов и операций, палата для ожоговых больных со специальной кроватью, а также появится возможность внедрять более современные методики оказания медицинской помощи.

«Амурская областная клиническая больница – это наше головное учреждение. Единственная тысячекоечная больница, которая оказывает специализированную высокотехнологичную медицинскую помощь. В некоторых направлениях является единственной у нас в регионе – это нейрохирургия, челюстно-лицевая хирургия, проктология и другие. Реанимационное отделение оказывает помощь всем пациентам, которые нуждаются в интенсивной терапии, в реанимационных мероприятиях – это единственное отделение на весь стационар. Там ремонта, даже текущего, не проводилось более 20 лет. Поэтому та реконструкция, которая там проводится, очень важна. В отделении будут большие светлые палаты, которые будут соответствовать по площадям всем санитарным нормам и правилам. Максимально обновлено оборудование, которое позволит оказывать качественную медицинскую помощь пациентам, которые находятся в тяжёлом состоянии. Улучшить условия работы для самого персонала. Это всё будет помогать скорейшему выздоровлению наших пациентов», - отметила и.о. министра здравоохранения Светлана Леонтьева, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.