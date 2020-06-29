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Энергетики устанавливают в Приамурье птицезащитные устройства на электроопоры

Энергетики устанавливают в Приамурье птицезащитные устройства на электроопоры
Фото: instagram.com/amur_drsk

Дальневосточная распределительная сетевая компания установила 174 птицезащитных устройства на опорах ЛЭП в Амурской области. Эти приспособления защищают птиц от действия электрического тока и снижают число технологических нарушений на сетях.

По целевой программе до конца 2024 года будет установлено более 4 200 таких устройств и 330 метров защитных протекторов на провода, сообщают амурские энергетики в своем Инстаграме.

С 2013 года в Амурской области отмечается рост популяции дальневосточного краснокнижного аиста. Для своих гнезд они нередко выбирают опоры высоковольтных ЛЭП. В этом году специалисты компании в Амурской области во время осмотров выявили более 50 гнезд дальневосточного аиста – это в несколько раз больше, чем в прошлом году.

Аисты, которые строят свои гнезда и живут на опорах, могут становиться причиной отключений. В этом году за пять месяцев специалистами компании проведено 34 расследования аварий таких отключения. Для сравнения, в 2013 году их было всего два. Именно поэтому разработана целевая программа по оснащению линий электропередачи птицезащитными устройствами.

Разрушать или переносить гнезда краснокнижных птиц законодательно запрещено, поэтому там, где гнезда уже построены, устанавливают оборудование, которое защищает пернатых от поражения электрическим током, а ЛЭП от отключения. На остальных опорах на траверсах устанавливают оборудование, которое не дает возможности строить гнезда. Ежегодно энергокомпания направляет средства на оснащение ЛЭП птицезащитными устройствами.

«Защита птиц от поражения электрическим током заключается в предотвращении посадки и гнездования птиц на опорах линий электропередачи, а также в исключении возможности их травмирования при случайном касании токоведущих частей, – пояснил главный инженер филиала АО «ДРСК» «Амурские электрические сети» Александр Воробьев. – Все регламентные мероприятия на высоковольтных линиях мы теперь проводим в соответствии с особенностями существования аистов, чтобы не спугнуть, не нарушить ритм их жизни».

Как сообщало Амур.инфо, в Амурской области в этом году увеличилась популяция аистов. Подходящих деревьев хватает не на всех птиц, и они вьют гнезда на опорах ЛЭП.

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#животные

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