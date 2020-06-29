Более 20% амурчан проголосовали по поправкам в Конституцию РФ

В Приамурье работают 760 участков. За ходом голосования следят члены общественной палаты Амурской области.

«При общественной палате работает оперативный штаб, который контролирует соблюдение законности и норм санитарной безопасности на участках для голосования по поправкам в Конституцию РФ. Общественные наблюдатели не только контролируют, но и принимают активное участие в соблюдении мер безопасности. Они помогают заниматься санобработкой, измерением температуры. Все направлено на то, чтобы на каждом участке гражданин мог проголосовать, не беспокоясь о своей безопасности», – рассказала член Общественной палаты Амурской области, руководитель амурского Союза женщин России Жаккелина Орлова.

Сама Жаккелина Эдуардовна проголосовала и призвала амурчан не оставаться равнодушными.

«Я уважаю мнение каждого, но самое главное - не остаться равнодушным к будущему России. Я голосовала за поправки, потому что для меня очень важны суверенитет государства и неделимость территории, важен блок поправок, которые касаются социальной сферы, для меня важно сохранение традиционной семьи, важно отношение к богу, к детям. Для меня очень важно, что Конституцией будет навсегда закреплено понятие “социального обеспечения в государстве”, не только социального, но еще и пенсионного. Это поправки, которые разрабатывались, в том числе, и Союзом женщин России, членом которого я являюсь. Поэтому я голосовала «за» несмотря на то, что некоторые поправки мне не близки», – добавила Жаккелина Орлова.

Амурчане могут заполнить бюллетени как в помещениях для голосования с 8:00 до 20:00, так и на открытом воздухе – такая возможность предусмотрена большинством избирательных комиссий области. Основной день голосования назначен на 1 июля.

Полный текст поправок в Конституцию РФ можно прочитать на сайте Госдумы.