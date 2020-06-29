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Более 20% амурчан проголосовали по поправкам в Конституцию РФ

Более 20% амурчан проголосовали по поправкам в Конституцию РФ

Явка на голосование по поправкам в Конституцию в Амурской области составила 22%. Свое мнение выразили 140 382 человека. Это данные на воскресенье, они приводятся на сайте ЦИК. Всего проголосовали более 30 миллионов россиян.

В Приамурье работают 760 участков. За ходом голосования следят члены общественной палаты Амурской области.

«При общественной палате работает оперативный штаб, который контролирует соблюдение законности и норм санитарной безопасности на участках для голосования по поправкам в Конституцию РФ. Общественные наблюдатели не только контролируют, но и принимают активное участие в соблюдении мер безопасности. Они помогают заниматься санобработкой, измерением температуры. Все направлено на то, чтобы на каждом участке гражданин мог проголосовать, не беспокоясь о своей безопасности», – рассказала член Общественной палаты Амурской области, руководитель амурского Союза женщин России Жаккелина Орлова.

Сама Жаккелина Эдуардовна проголосовала и призвала амурчан не оставаться равнодушными.

«Я уважаю мнение каждого, но самое главное - не остаться равнодушным к будущему России. Я голосовала за поправки, потому что для меня очень важны суверенитет государства и неделимость территории, важен блок поправок, которые касаются социальной сферы, для меня важно сохранение традиционной семьи, важно отношение к богу, к детям. Для меня очень важно, что Конституцией будет навсегда закреплено понятие “социального обеспечения в государстве”, не только социального, но еще и пенсионного. Это поправки, которые разрабатывались, в том числе, и Союзом женщин России, членом которого я являюсь. Поэтому я голосовала «за» несмотря на то, что некоторые поправки мне не близки», – добавила Жаккелина Орлова.

Амурчане могут заполнить бюллетени как в помещениях для голосования с 8:00 до 20:00, так и на открытом воздухе – такая возможность предусмотрена большинством избирательных комиссий области. Основной день голосования назначен на 1 июля.

Полный текст поправок в Конституцию РФ можно прочитать на сайте Госдумы.

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#российская власть

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Комментарии
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  • Анеле

    Анеле
    2 часа назад

    У кого так пригорает с этими поправками? В Свободном участковые комиссии ходят по домам и слёзно уговаривают проголосовать, ссылаясь на то, что их строго-настрого предупредили - все бюллетени должны быть использованы!

  • Tуман

    Tуман
    1 час назад

    А пирожки будут продавать на избирательных участках?

  • Allenga

    Allenga
    1 час назад

    Не густо, при всех предпринятых, не побоюсь слова, беспрецедентных мерах привлечения. Интересно, хоть у кого-нибудь из инициаторов/организаторов голосования глаз дергается?

  • Tуман

    Tуман
    1 час назад

    Я уже шарики заказал на 1 июля.

    Надену новую рубашку и носки без дырок - конституцию не каждое столетие меняем

  • Анеле

    Анеле
    1 час назад

    Tуман

    А пирожки будут продавать на избирательных участках?



    Можно пожевать перчатки и погрызть ручку, их бесплатно выдают

  • Tуман

    Tуман
    1 час назад

    Анеле

    Tуман

    А пирожки будут продавать на избирательных участках?



    Можно пожевать перчатки и погрызть ручку, их бесплатно выдают



    Я их лучше продам китайцам

  • Noir

    Noir
    1 час назад

    Tуман

    Я уже шарики заказал на 1 июля.

    Надену новую рубашку и носки без дырок - конституцию не каждое столетие меняем



    Ну вообще конституцию РФ пока каждое, и не факт что по разу....

  • Tуман

    Tуман
    1 час назад

    Noir

    Tуман

    Я уже шарики заказал на 1 июля.

    Надену новую рубашку и носки без дырок - конституцию не каждое столетие меняем



    Ну вообще конституцию РФ пока каждое, и не факт что по разу....



    Это всё от Лукавого

  • Картина маслом

    Картина маслом
    1 час назад

    Не не не, и не просите. Хотя не удивлюсь, если 2-го июля напишут что 100% населения проголосовало.

  • Tуман

    Tуман
    1 час назад

    Картина маслом

    Не не не, и не просите. Хотя не удивлюсь, если 2-го июля напишут что 100% населения проголосовало.



    75%

  • Лелик и Болик

    Лелик и Болик
    1 час назад

    Жакелина и амуринфо никак не могли обойтись без агитации ЗА.

  • google_Ivan Nikitin

    google_Ivan Nikitin
    1 час назад

    Мозги им надо поменять а не конституцию. (с)

  • Мартовская Зима

    Мартовская Зима
    1 час назад

    У меня вообще у подъезда автобус стоит, голосуйте, пожалуйста.

  • Tуман

    Tуман
    1 час назад

    Мартовская Зима

    У меня вообще у подъезда автобус стоит, голосуйте, пожалуйста.



    У моего тоже

  • Мартовская Зима

    Мартовская Зима
    1 час назад

    В чём прикол? Или подвох?

  • Tуман

    Tуман
    1 час назад

    Но я ещё не решил как голосовать, за или против.

    Может просто в бюллетене ромашку нарисую или монетку кину, только бы она на гурт не встала

  • Tуман

    Tуман
    1 час назад

    Мартовская Зима

    В чём прикол? Или подвох?



    Всё для людей

  • Юрий Венедиктович

    Юрий Венедиктович
    45 минут назад

    Tуман

    Мартовская Зима

    У меня вообще у подъезда автобус стоит, голосуйте, пожалуйста.



    У моего тоже



    Гастролеры ?

  • Tуман

    Tуман
    44 минуты назад

    Юрий Венедиктович

    Tуман

    Мартовская Зима

    У меня вообще у подъезда автобус стоит, голосуйте, пожалуйста.



    У моего тоже



    Гастролеры ?



    Волонтёры

  • Мартовская Зима

    Мартовская Зима
    42 минуты назад

    А не пойду. 1 на участок схожу.

  • Tуман

    Tуман
    41 минута назад

    Мартовская Зима

    А не пойду. 1 на участок схожу.



    Шарики надо обязательно с собой взять

  • amur_mur_mur

    amur_mur_mur
    40 минут назад

    Tуман

    Картина маслом

    Не не не, и не просите. Хотя не удивлюсь, если 2-го июля напишут что 100% населения проголосовало.



    75%



    146% по нормативам...

  • Юрий Венедиктович

    Юрий Венедиктович
    33 минуты назад

    amur_mur_mur

    Tуман

    Картина маслом

    Не не не, и не просите. Хотя не удивлюсь, если 2-го июля напишут что 100% населения проголосовало.



    75%



    146% по нормативам...



    Это устаревшие нормативы. Сейчас не менее 175%

    75% онлайн + 100% на участках.

  • Картина маслом

    Картина маслом
    18 минут назад

    https://news.mail.ru/economics/42368720/?frommail=1 Новый налог на воду!!! Это твоя страна))) Это твоя судьба))) Голосуй ЗА поправки в Конституцию ))) московские пи... КРЫМНАШ

  • Кузьмич93

    Кузьмич93
    8 минут назад

    "Поэтому я голосовала «за» несмотря на то, что некоторые поправки мне не близки», – добавила Жаккелина Орлова."

    У этой "девушки" ......как можно голосовать"за", если что то тебе не близко?И вообще это агитация в дни голосования, причем неприкрытая!Ау, надзорные органы.....

  • Кузьмич93

    Кузьмич93
    5 минут назад

    А на выборах депутатов 8 сентября 2019 года явка была 17.6 %....

  • ay

    ay
    5 минут назад

    Кузьмич93"Поэтому я голосовала «за» несмотря на то, что некоторые поправки мне не близки», – добавила Жаккелина Орлова."

    У этой "девушки" ......как можно голосовать"за", если что то тебе не близко?И вообще это агитация в дни голосования, причем неприкрытая!Ау, надзорные органы.....


    На самом деле, этой девушке всё "За". При другой власти она будет никто.

  • Local

    Local
    4 минуты назад

    Статья 16.

    16. О новых требованиях к президенту

    Главой государства может быть гражданин РФ, постоянно проживающий в России не менее 25 лет, без иностранного гражданства или вида на жительство. Одно и то же лицо не может занимать должность президента России более двух сроков. Правило применяется к действующему главе государства, но без учёта предыдущих сроков.

    Сегодня проголосил. С этим категорически не согласен: Ст. 16. ВВП у власти уже дольше Брежнева. Медведева не будем принимать во внимание.

    Но что стоит принять во внимание? дрУги мои. Сравните правление ЕБН и ВВП. Страна из руин встала. Поднялась в полный рост.. И таких пощечин надавала сопредельным и не очень государствам, что они до сих никак не оклемаются.

  • ay

    ay
    4 минуты назад

    Кузьмич93А на выборах депутатов 8 сентября 2019 года явка была 17.6 %....


    Когда успели? Каждый пятый проголосил по К. Во дворах столько насобирали?

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