В Свободном закрывают единственный кинотеатр

В соцсетях появилась информация о закрытии в городе Свободный единственного в населенном пункте кинотеатра – имени Леонида Гайдая. Эти сведения нашли подтверждение. Как оказалось, закрытие связано с финансовыми проблемами.

Так, в Инстаграме @gaidai_kino появился следующий пост: «Дорогие друзья, с большим сожалением сообщаем, что наш кинотеатр имени Гайдая мы вынуждены закрыть навсегда. Благовещенская налоговая, трижды отказав нам в субсидии, явно ставила такую цель, и вот она выполнена. Мы начинаем демонтаж оборудования – и продав его, попытаемся спасти другие наши кинотеатры. Извините, что так вышло, мы честно пытались, но налоговая нас победила».

Факт закрытия кинотеатра подтвердил учредитель ООО «Рента» Павел Буря.

«Мы трижды подавали документы на субсидию по поддержке кинотеатров во время пандемии, которую утвердил президент России Владимир Путин. Первые два раза отказ от благовещенской налоговой приходил по причине несоответствия так называемых ОКВЭД (Общероссийский классификатор видов экономической деятельности). ОКВЭД мы поменяли, но при этом было много разъяснений от различных ведомств, что это не являлось причиной отказа. На днях получили уже третий отказ – по другой причине: якобы наш кинотеатр сохранил менее 90 процентов штата во время пандемии. Но это не соответствует действительности! Ведь по документам все легко проверить! На деле получилось, что президент выделил помощь самой пострадавшей отрасли в стране, а мы не можем эту помощь получить...» – цитирует Павла Gzt-sv.ru.

Отмечается, что кинотеатр по факту станет «донором» для двух других – в Белогорске и Благовещенске, которые также содержит ООО «Рента» и которые также терпят убытки.

«Последней надеждой на спасение» оставалось официальное открытие всех кинотеатров в России, но, по словам Бури, все основные релизы, которые планировались на июль, уже перенесены на август.

«Вынужден признать – мы находимся в предбанкротном состоянии, попытаемся сохранить хотя бы два других кинотеатра, – сказал Павел Буря. – Пока весь коллектив, а это 31 сотрудник компании, остаются на своих рабочих местах».