Некоторым амурчанам, чьи дети не ходили в детский сад в период пандемии, начислят выплаты

В бюджете Амурской области предусмотрели выплаты на детей-инвалидов. Родителям, имеющих детей-инвалидов, которые посещают дошкольные образовательные учреждения, однако, в период пандемии находились дома, будет произведена единовременная выплата.

Размер составит 5 тысяч рублей. Средства выделены из областного бюджета. Всего материальную помощь получат более 400 семей из всех городов и районов области. Списки получателей сформированы региональным министерством образования и науки по заявкам от муниципалитетов. Начисление компенсаций планируется в ближайшее время, сообщает амурский минобр.

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Любовь Чуприна