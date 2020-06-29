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С нового учебного года в России начнется эксперимент по внедрению цифровой школы

С нового учебного года в России начнется эксперимент по внедрению цифровой школы
Фото: www.pexels.com

Опыт онлайн-обучения, который опробовали при коронавирусе, собираются использовать при сезонных вспышках простудных заболеваний и ОРВИ в школах. Кроме этого, планируется провести эксперимент по внедрению цифровой образовательной среды.

О планах сделать «дистанционку» регулярной формой обучения рассказал врио руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев.

«Всегда у нас весной и осенью вспышки простудных заболеваний: иногда по полкласса дома сидят. Сейчас делать надо так, чтобы эти вспышки проходили незаметно даже для тех, кто болеет. Без ущерба, – цитирует Анзора Музаева “Российская газета”. –Чтобы больной ребенок мог подключиться к родному классу, посмотреть, как проходит урок, и даже поучаствовать в нем».

По словам Анзора Музаева, не только все регионы России, но и все страны в этом году оказались в ситуации, когда школьникам пришлось учиться на «удаленке». И технические возможности везде были разные.

«Но надо доводить эту систему до ума. Конечно, на это уйдет несколько лет, но это делать надо», – подчеркнул врио главы Рособрнадзора

Эксперимент по внедрению цифровой образовательной среды в российских школах и колледжах планируется провести с 1 сентября 2020 года. С такой инициативой выступило Минпросвещения РФ.

В пояснительной записке к документу отмечается, что эксперимент направлен на разработку, апробацию и внедрение новых образовательных технологий. Его цель — создать такую цифровую среду, которую можно было бы использовать на всей территории России, сообщает радио «Комсомольская правда».

В образовательных учреждениях, в которых пройдет эксперимент, проведут высокоскоростной интернет — не менее 50 Мб/с в селах и 100 Мб/с в городах. Также их оснастят компьютерами и необходимым программным обеспечением.

Эксперимент завершится 31 декабря 2022 года. Планируется, что в нем примут участие 14 субъектов РФ. В их числе Алтайский край, Астраханская, Калининградская, Московская и Тюменская области.

Ранее президент России Владимир Путин поручил подготовить проект о совершенствовании системы дистанционного образования в стране. Инициатива была продиктована тем, что многие школы вынужденно перешли на онлайн-обучение из-за пандемии.

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#образование #школа

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