3 сентября в выставочном зале Благовещенска откроется первая выставка

В выставочном зале Благовещенска завершаются строительные работы. Объект будет сдан к 7 августа. Губернатор области Василий Орлов оценил ход работ и обсудил дальнейшие планы по проведению в обновленном выставочном пространстве культурных мероприятий.

«Ремонт выставочного зала обсуждался не один год. Этот объект важен как для жителей, так и для художников, которые будут выставлять здесь свои работы», - отметил губернатор области.

Реконструкция началась в декабре 2019 года. Сейчас строители занимаются установкой противопожарных дверей, выравниванием стен в помещении для хранения картин и укладывают тротуар со стороны главного фасада.

В ходе ремонта строители усилили поврежденные конструкции, заменили кровлю, системы отопления, водоснабжения, канализации, электроснабжения, вентиляции и кондиционирования, а также сделали перепланировку 1 этажа.

Реконструкция здания позволит объединить имеющиеся помещения и тем самым организовать большое выставочное пространство площадью около 300 квадратных метров. Для сравнения – площадь выставочных залов краеведческого музея сегодня составляет около 350 квадратных метров.

Музейно-выставочный центр будет приспособлен для маломобильных групп, здесь планируются зоны отдыха для посетителей, отдельное помещение для приёма и временного хранения картин.

На реконструкцию было направлено около 32 миллионов рублей. Капитальный ремонт здания выставочного зала проводится за счет средств субсидии областного бюджета.

«Со сдачей выставочного зала у нас станут возможными презентации федеральных выставок крупных музеев страны. К открытию зала разрабатываются три проекта. Первый – это выставка амурских художников, посвященная окончанию Второй мировой войны. Совместно с Российской академией художеств обсуждается проведение выставки художников из Москвы, они также представят полотна, посвященные окончанию Второй мировой войны. Третий проект - совместный, с государственным музеем Хабаровска планируется провести фотовыставку о военных действиях в Манчжурии», - сказала министр культуры и национальной политики области Надежда Доргунова.

В музейно-выставочном центре можно будет не только посмотреть на картины, но и посетить мастер-классы для начинающих художников, перфомансы, видеолекции и онлайн-лекции по современному искусству с участием ведущих российских искусствоведов и кураторов выставочных проектов, музыкальные встречи, литературные салоны и другие творческие мероприятия, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.