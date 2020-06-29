Еще 31 случай COVID-19 подтвержден в Амурской области

29 июня в Амурской области лабораторно подтвержден 31 новый случай коронавирусной инфекции COVID-19. Из них в Благовещенске – 24, в Свободном – 5, в Райчихинске – 1, в Сковородинском районе – 1. Темп прироста за последние сутки – 1,9 %.

Таким образом, по состоянию на 29 июня в Амурской области с нарастающим итогом выявлено 1 682 случая новой коронавирусной инфекции. Показатель заболеваемости – 212,90 на 100 тысяч населения.

Ранжирование заболевших по течению заболевания: пневмония – 46,5 %, ОРВИ – 38,3 %, бессимптомная форма – 15,2 %.

Наибольший удельный вес среди заболевших приходится на возрастную группу 30-49 лет – 39,4 %.

619 человек выписаны из стационара с выздоровлением, сообщает управление Роспотребнадзора по Амурской области.

Проводятся мероприятия по медицинскому наблюдению и лабораторному обследованию на COVID-19 в отношении 2 640 человек, бывших в контакте с заболевшими. Из них на изоляции по месту жительства находятся 2 633 человека, в изоляторах – 7 человек.

По состоянию на 29 июня проведено 102 636 исследований на COVID-19, в том числе 36 642 исследования (35,7 %) – на базе ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Амурской области».