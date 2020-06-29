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Дожди и жарко: прогноз погоды в Амурской области на 30 июня

Дожди и жарко: прогноз погоды в Амурской области на 30 июня
Фото: pixabay.com

Последний день июня в Амурской области отметится переменной облачностью, местами по югу и северо-востоку пройдут кратковременные дожди, грозы. В утренние часы в отдельных районах туман.

Ветер восточный северо-восточный слабый до умеренного. Температура ночью 13…18 градусов, по северу при прояснении 5…10 градусов. Днем температура поднимется до 27…32 градусов, по северо-востоку и в осадках плюс 19…24 градуса.

В Благовещенске преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный 5 – 10 метров в секунду. Температура ночью 16…18, днем 27…29 градусов тепла, сообщает Амурский гидрометцентр в Инстаграме.

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