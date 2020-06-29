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В Приамурье выделят больше 9 миллионов рублей на сертификаты в частные детсады

В Приамурье выделят больше 9 миллионов рублей на сертификаты в частные детсады
Фото: pixabay.com

Амурским семьям с детьми в возрасте от 1,5 до 3 лет окажут поддержку. На эти цели из областного бюджета направят 9,4 миллиона рублей, из которых родители, чьи дети не получили путевки в муниципальный детский сад, получат 10 тысяч рублей в виде сертификата. Такое решение приняли на очередной сессии Законодательного Собрания Амурской области.

Сертификат будет выдаваться единожды на тот период, пока ребенок не получит путевку в муниципальный детский сад.

Поскольку самая большая потребность в местах в дошкольных образовательных учреждениях сохраняется именно в областном центре, ожидается, что в 2020 году сертификатами воспользуются около тысячи семей Благовещенска.

«На сегодняшний день количество мест, предоставляемое муниципальными детскими садами, не закрывают всю потребность. А в частные организации многие родители не ведут своих детей, потому что стоимость там значительно выше, чем в муниципальных. С целью решения данной проблемы установлена специальная мера поддержки, – прокомментировала заместитель председателя Правительства области – министр образования и науки области Светлана Яковлева. – Родитель получает сертификат, выходит из актуальной очереди и устраивает ребенка в частный детский сад. Выигрывают все: ребенок находится под присмотром, родители могут заниматься своими делами, очередь сокращается, бизнес социальной направленности получает дополнительные доходы».

Средняя стоимость услуг частных детских садов областного центра – 16 тысяч рублей. Таким образом, сертификат «покроет» около 75 % от общей стоимости.

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#дети #финансы

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Комментарии
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  • хлеб свежий

    хлеб свежий
    1 час назад

    Тоисть пока я с ребенком жду свою очередь в муниципальный дс, можно отдать свой "цветок жизни" в частный сад и мне будут компенсировать каждый месяц по 10000 рублей за оплату этого сада... Норм.

  • Папа Римский

    Папа Римский
    1 час назад

    хлеб свежий

    Тоисть пока я с ребенком жду свою очередь в муниципальный дс, можно отдать свой "цветок жизни" в частный сад и мне будут компенсировать каждый месяц по 10000 рублей за оплату этого сада... Норм.



    вам ничё не будут компенсировать - вам выдадут сертификат на покупку телевизора посещение ребёнком частного детского сада.

    после чего вы ещё годик с ним помыкаетесь, потому ка частные уже все заняты, а не занятые детсады всё равно заняты или в другой стороне города - и таким образом пока вы будете бегать - "цветок жизни" уже и в школу подёт. а там уже совершенно другая история.

    но.. сертификат всё равно "освоят" ... мало ли, что вы не ходили - еду то на вас готовили))))

  • meneJer

    meneJer
    1 час назад

    единожды в месяц или единожды в жизни?

  • meneJer

    meneJer
    1 час назад

    я так понимаю надеяться на открытие муниципальных детских садиков осенью уже не стоит?

  • Tуман

    Tуман
    52 минуты назад

    meneJer

    я так понимаю надеяться на открытие муниципальных детских садиков осенью уже не стоит?



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