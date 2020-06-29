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В Зейском районе потушили природный пожар в 9 километрах от Умлекана

В Зейском районе потушили природный пожар в 9 километрах от Умлекана
Фото: пресс-служба министерства лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурской области

В Зейском районе Амурской области был ликвидирован природный пожар. Возгорание действовало в девяти километрах от села Умлекан.

Пожар 27 июня зафиксировал летчик-наблюдатель Амурской авиабазы во время авиамониторинга. Чтобы оперативно приступить к ликвидации огня, 4 парашютиста выполнили производственный прыжок. Позже 32 сотрудника ПДПС Амурской авиабазы и 5 работников лесхоза были направлены на усиление лесопожарной группировки. На возгорании было задействовано 6 единиц техники, среди которой – два вездехода. Угрозы населенному пункту не было.

Для тушения лесных пожаров на территории Амурской области имеется резерв в количестве 85 человек ПДПС Амурской авиабазы, 302 человек лесной охраны, 63 человек федерального резерва и 288 единиц техники.

Особый противопожарный режим продолжает действовать в Зейском, Магдагачинском, Мазановском, Селемджинском, Сковородинском, Тындинском районах, в Зее, Тынде. Нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях данного режима влечет административный штраф: для граждан – от 4 тысяч до 5 тысяч рублей, для должностных лиц – от 20 тысяч до 50 тысяч рублей, для юридических лиц – от 300 тысяч до 500 тысяч рублей, сообщает пресс-служба министерства лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурской области.

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#пожары #природа #происшествия

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