В селе Бурейского района создают игровую зону для детей по инициативе местных жителей

Проект амурчан из села Безозёрного Райчихинского сельсовета получил поддержку от министерства финансов области в программе по поддержке местных инициатив. На его реализацию потратят более 800 тысяч рублей.

Жители села Безозёрного предложили создать спортивно-игровую площадку в рамках инициативного бюджетирования. Здесь сделают ограждение, установят качели, карусели и рукоходы. Ранее сельские власти своими силами благоустроили в Безозёрном площадку для детей, но такая современная игровая зона в селе появится впервые.

В этом году от Бурейского района в инициативном бюджетировании участвуют 6 сельсоветов: Долдыканский, Старорайчихинский, Малиновский, Алексеевский, Родионовский, Райчихинский. Проекты, выбранные амурчанами, предполагают благоустройство места для массового отдыха, ремонт памятника воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, и создание спортивно-игровой площадки.

В рамках инициативного бюджетирования в этом году в Приамурье будут благоустроены общественные территории, созданы парки, разбиты скверы, отремонтированы памятники и восстановлены места захоронений. Кроме этого, проекты амурчан предполагают строительство детских площадок. Каждый проект-участник получил не более 1 миллиона рублей на реализацию из регионального бюджета.

Региональным бюджетом на проекты предусмотрено 165 миллионов рублей, чтобы получить материальную поддержку из областного бюджета могли все 172 проекта.

В этом году в инициативном бюджетировании – изменения, программа стала более доступной для муниципалитетов. Главное новшество – проекты могут представить в минфин Приамурья не только сельские, но и городские поселения. Теперь возможность воплотить в жизнь задуманное появилась у 17 населённых пунктов. Это Архара, Новобурейский, Бурея, Талакан, Завитинск, Магдагачи, Сиваки, Ушумун, Экимчан, Коболдо, Огоджа, Токур, Февральск, Серышево, Сковородино, Ерофей Павлович, Уруша.

Кроме этого, увеличилось количество получателей субсидии. Если в 2018-2019 годах для участия в конкурсном отборе от сельского поселения можно было представить только одну заявку, то с этого года муниципалитеты могут подать на участие в программе несколько проектов. Более того, областное министерство финансов снизило процент денежного вклада населения с 3 % до 1 %.

В прошлом году муниципальные образования региона реализовали на местах 82 проекта. На них минфин Приамурья выделил 80 миллионов рублей. Софинансирование проектов – одно из главных условий инициативного бюджетирования. 3 % от всей суммы вкладывали местные жители и 5 % – местный бюджет от размера областной субсидии.

Больше всего районы-участники обустраивали места массового отдыха населения, устанавливали объекты физической культуры и массового спорта и благоустраивали учреждения культуры. Некоторые в рамках инициативного бюджетирования освещали улицы и обустраивали места захоронений.