Более 30 амурских фермеров заявились на получение миллионных грантов

В областном минсельхозе завершился приём заявок от владельцев крестьянско-фермерских хозяйств. Поучаствовать в конкурсе решили 32 фермера.

Первый этап конкурса «Агростартап» продлится с 29 июня по 15 июля. В ходе него члены конкурсной комиссии рассмотрят полученные от фермеров документов, чтобы они соответствовали необходимым требованиям. В результате станет известно, сколько амурчан станут участниками «Агростартапа».

Второй этап конкурса запланирован с 16 июля по 5 августа.

В этом году на конкурс «Агростартап» выделено 30,8 миллионов рублей. Грантовая поддержка оказывается в рамках регионального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации», входящего в состав нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».



Максимальная сумма гранта составляет 5 миллионов рублей на реализацию проектов по разведению КРС мясного или молочного направления и 3 миллиона рублей – по иным направлениям и не должна превышать 90 % затрат.



Подать заявки на конкурс может как глава КФХ, зарегистрированного на сельской территории области в текущем году, так и гражданин, ведущий личное подсобное хозяйство. При этом глава КФХ обязательно должен иметь образование в сфере сельского хозяйства или стаж работы в сельском хозяйстве или стаж ведения ЛПХ, составить план развития своего хозяйства, а также должна отсутствовать задолженность по налогам. Отбор претендентов осуществляется по следующим критериям: направление деятельности КФХ, удалённость от областного центра, наличие земельных участков, поголовья скота, наличие собственных средств для развития хозяйства, каналов сбыта произведенной сельхозпродукции.

Региональный проект «Система поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» реализуется в Приамурье второй год подряд. Он направлен на создание и развитие крестьянско-фермерских хозяйств, на возмещение части затрат сельскохозяйственным потребительским кооперативам.

В рамках этого проекта в прошлом году получить господдержку в сумме до 4 миллионов рублей смогли 10 фермерских хозяйств и 3 кооператива.



Кроме того, в рамках действия государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Амурской области» проводится конкурс для предоставления грантов на поддержку начинающих фермеров и грантов на развитие семейных ферм.

Программой предусмотрено предоставление субсидии на содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса (в части грантовой поддержки сельскохозяйственных потребительских кооперативов для развития материально-технической базы). Гранты предоставляются в рамках подпрограммы «Поддержка малых форм хозяйствования».

Средства гранта используются на внедрение новых технологий и создание рабочих мест, строительство, реконструкцию, модернизацию или приобретение материально-технической базы кооперативов. Максимальный размер гранта на один кооператив составляет 70 миллионов рублей.

Сельское хозяйство – стратегическая отрасль региона, отметил губернатор Приамурья Василий Орлов в своём отчёте за год работы. В Приамурье работают более 100 сельхозпредприятий, около 600 фермерских хозяйств, почти 20 потребкооперативов.

В прошлом году амурские аграрии произвели 362 тысячи тонн зерна, сои - 863 тысяч тонн, картофеля - 153,4 тысячи тонны, овощей закрытого и открытого грунта - 43,7 тысяч тонн, а также произвели 138,2 тысяч тонн молока, скота и птицы на убой в живом весе 58,8 тысяч тонн и яиц 191,3 тысяч.

В течение ближайших 5 лет амурским растениеводам предстоит довести производство сои до 2 миллионов тонн и добиться средней по области урожайности этой культуры 25 центнеров гектара. Производство зерновых культур к 2025 году увеличат в 3 раза, делился планами глава региона, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.