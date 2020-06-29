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Найдено тело одного из мужчин, пропавших в Амурской области на реке Уркан

Найдено тело одного из мужчин, пропавших в Амурской области на реке Уркан
Фото: скриншот видео

В Амурской области дали результаты поиски мужчин, пропавших во время переправы на вездеходе на реке Уркан в Магдагачинском районе. В 60 километрах от места происшествия обнаружено тело одного из них.

Спасатели продолжили поиски в 4 часа утра 29 июня. Планируется к концу дня спуститься вниз по реке до села Ивановка Зейского района.

За неделю обследовано уже 140 километров береговой линии, сообщает пресс-служба Амурского центра ГЗ и ПБ.

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#происшествия

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Комментарии
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  • Нур

    Нур
    1 час назад

    Соболезную семье.

    Мужик поехал деньги зарабатывать семье.

    Неизвестность еще страшнее, нашли , значит не будут ждать, похоронят по человечески.

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