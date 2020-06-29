Найдено тело одного из мужчин, пропавших в Амурской области на реке Уркан

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Спасатели продолжили поиски в 4 часа утра 29 июня. Планируется к концу дня спуститься вниз по реке до села Ивановка Зейского района.

За неделю обследовано уже 140 километров береговой линии, сообщает пресс-служба Амурского центра ГЗ и ПБ.