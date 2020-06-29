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В Приамурье мужчина выехал на тракторе покататься в лес и пропал

В Приамурье мужчина выехал на тракторе покататься в лес и пропал
Фото: pixabay.com

В Мазановском районе Амурской области ведутся поиски пропавшего мужчины. В них участвуют пожарные и сотрудники полиции.

Так, в субботу поступила информация, что мужчина 1973 года рождения 25 июня выехал на тракторе в вечернее время покататься в лес и до настоящего времени не вернулся, на связь не выходил. 27 июня его трактор был обнаружен в 10 километрах от села Маргаритовка, в сторону заброшенного села Гош. Около трактора нашли, предположительно, следы медведя.

29 июня поиски продолжатся. Из-за труднопроходимой местности планируется задействовать вездеход Мазановского лесхоза, сообщает пресс-служба Амурского центра ГЗ и ПБ.

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