Василий Орлов: на модернизацию сетей в Благовещенске дополнительно выделено 250 миллионов рублей

Василий Орлов совершил объезд участков дорог Благовещенска, которые ремонтируются в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Он сообщил, что на модернизацию сетей в Благовещенске дополнительно выделено 250 миллионов рублей.

«Вновь осмотрели объекты дорожного строительства в Благовещенске. В этом году здесь огромный фронт работ. Основные магистрали и участки, где идет ремонт, - это улица Калинина в центральной части города, Загородная с ремонтом путепровода и участка вплоть до Игнатьевского шоссе, улица Калинина в районе авторынка. Общий объем финансирования на этот год составляет 1,3 миллиарда рублей, из них около 700 миллионов получены по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги», остальные средства – из дорожного фонда Приамурья. Дополнительно городу выделено порядка 250 миллионов в виде субсидий на модернизацию сетей. Эта работа очень важна, так как сети изношены. Мы намерены и в дальнейшем продолжать финансирование», - отметил Василий Орлов.

Сумма контракта по капитальному ремонту путепровода на Загородной составляет порядка 110 миллионов рублей. Реконструкцию объекта проводит ООО «Сервер». Губернатору доложили о ходе работ. Так, уже произошла замена 20 18-метровых балок, двух 12-метровых балок, закончено устройство тротуарных плит и колесоотбойников по правой стороне. Впереди – замена асфальтобетонного покрытия на подъездах к путепроводу, замена опор освещения и перильных ограждений, устройство тротуаров.

«Несмотря на плохие погодные условия, работы идут в графике. Мы не видим каких-то сбоев по срокам ремонта. Объект имеет особое значение, ведь это одна из главных транспортных артерий города. Если раньше планы по завершению ставились на конец октября, то сейчас подрядчик прикладывает усилия, чтобы ввести участок в эксплуатацию к 1 сентября», - подчеркнул губернатор.

Также масштабные работы идут на улице Калинина на участке от Краснофлотской до Тенистой. Применяется комплексный подход к ремонту.

«На участке ведется замена ливневой канализации, участков теплосетей, устройство освещения, тротуаров с учетом современных требований в части удобства для маломобильных групп населения. Все эти работы синхронизированы с деятельностью по устройству асфальто-бетонного покрытия и тротуаров», - рассказал первый заместитель мэра Благовещенска Олег Имамеев.

Места, требующие особого внимания, помогли выявить и прошедшие сильные ливни. Ведутся работы и по ликвидации участков, подвергающихся подтоплению. Как пример – участок между Ломоносова и Октябрьской.

«На этом участке река Бурхановка уходит под землю, идет проседание грунта. Специалистами управления ЖКХ города сейчас дается оценка ситуации. После обследования будет принято решение по ремонту этого участка», - отметил Олег Имамеев.

Работы на участке ул. Калинина между Институтской и Воронкова также ведутся в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Ремонтируется дорожно-уличное полотно, ведется ремонт и устройство тротуаров, освещения, нанесения разметки. Срок окончание – август 2020 года, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.