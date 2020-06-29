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В полуденном «Эхе Москвы в Благовещенске» – программа «Я тАк дУмаю!»

В полуденном «Эхе Москвы в Благовещенске» – программа «Я тАк дУмаю!»

В полуденном эфире «Эха Москвы в Благовещенске» прозвучит программа «Я тАк дУмаю!» – «Жить не по лжи» с участием доктора филологических наук, профессора, завкафедрой русского языка литературы БГПУ Александра Урманова.

Ведущий – Михаил Митрофанов.

В вечернем эфире – рубрика «Архив. Лучшее» (июнь 2018 года), TEEN TIME «Гаджетозависимость: фантастика или реальность». Программа подготовлена совместно со студентами летней смены «Школы РОСТА». В передаче участвует психолог Людмила Тракова.

Ведущие: Михаил Митрофанов, Ольга Белова и Роман Абрамов.

Утренний эфир «Эха» – с 7:00 до 9:00 (по будням) и с 9:00 до 10:00 (по субботам).

Дневной эфир – с 12:00 до 13:00 (по будням).

Вечерний эфир – с 17:00 до 18:30 (по будням).

Программа «"Эхо Москвы" в Благовещенске» выходит на частоте 101.5 FM.

Радиослушатели могут задать гостям студии свои вопросы или принять участие в обсуждении тем по телефону прямого эфира (4162) 31-101-5 или, отправив сообщение в WhatsApp на номер +7-965-671-101-5.

Вы также можете предложить свои темы для обсуждения, написав в WhatsApp по номеру +7-965-671-101-5.

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