На Амурском ГПЗ показали, как выглядит база для хранения готовой продукции

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На Амурском ГПЗ сняли видео о прогрессе строительства товарно-сырьевой базы. Она предназначена для приема, хранения и отгрузки готовой продукции.

Товарно-сырьевая база (ТСБ) состоит из 20 шаровых резервуаров, которые образуют три парка хранения. В настоящий момент производятся отделочные работы в аппаратной и операторной резервуарного парка № 3, в нем же завершается монтаж шаровых резервуаров.

Часть поставленных на площадку шаровых резервуаров произведена на екатеринбургском заводе «Уралхиммаш» методом холодной точечной деформации на специальном гидравлическом прессе. «Уралхиммаш» является единственным в России изготовителем шаровых резервуаров большого диаметра по такой технологии.

Амурский ГПЗ станет одним из крупнейших в мире предприятий по переработке природного газа. Его проектная мощность составит 42 миллиарда кубометров газа в год.

Товарной продукцией ГПЗ, помимо очищенной метановой фракции, будут этан, пропан, бутан, пентан-гексановая фракция и гелий. Инвестор и заказчик проекта строительства Амурского ГПЗ – ООО «Газпром переработка Благовещенск» (входит в Группу «Газпром»). Управление строительством осуществляет АО «НИПИГАЗ» – ведущий российский центр по управлению проектированием, поставками, логистикой и строительством (входит в группу СИБУР).