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сегодня, 11:06 14

Картофель из Амурской области в Якутии выдают за египетский

Картофель из Амурской области в Якутии выдают за египетский
Фото: yakutia-daily.ru

На прилавках овощных ларьков и магазинов в Якутии в продаже появилась египетская картошка. Корнеплоды из этой страны пользуются популярностью у якутян, поэтому овощи из Приамурья реализуют под египетским брендом и ценником.

О торговом подлоге сообщило ИА Yakutia-daily.ru. Продавцы связывают спрос на такие сорта с тем, что ходовой китайский картофель в данное время из-за пандемии не ввозится, граница закрыта.

Журналисты обратились в отдел фитосанитарного отдела Россельхознадзора по РС(Я) с вопросом, действительно ли в республику завезли египетский картофель. Как выяснилось, в Якутию доставляют картофель из Новосибирской и Амурской области, есть на рынке азербайджанский и даже пакистанский. А вот из популярного среди якутян курорта Египта картофель не ввозится. Покупку показали специалисту по фитонадзору, который сразу определил, что это амурский картофель.

Просмотров всего: 1178

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Комментарии
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  • Вета007

    Вета007
    2 часа назад

    Не обманешь не продашь... Ушлые однако

  • Модератор

    Модератор
    2 часа назад

    Во Фреш-Маркете продаётся египетский картофель

  • Tуман

    Tуман
    2 часа назад

    Модератор

    Во Фреш-Маркете продаётся египетский картофель



    Вкусная?

  • Прекрасное далеко

    Прекрасное далеко
    2 часа назад

    То же самое с кокаином. Пишут колумбийский, а какой там колумбийский, сразу видно что чисто Боливия.

    Кругом обман.

  • Модератор

    Модератор
    2 часа назад

    Tуман

    Модератор

    Во Фреш-Маркете продаётся египетский картофель



    Вкусная?



    Не покупал. Дорогая какая-то =)

  • Tуман

    Tуман
    2 часа назад

    Модератор

    Tуман

    Модератор

    Во Фреш-Маркете продаётся египетский картофель



    Вкусная?



    Не покупал. Дорогая какая-то =)



    Транспортные расходы...

    Купил бы одну штуку на пробу

  • Tуман

    Tуман
    2 часа назад

    Можно и своровать пару штук.

    Я в субботу в Самбери был, так там пацан стоял у прилавка и кушал виноград.

  • Oldlord

    Oldlord
    1 час назад

    Tуман

    Можно и своровать пару штук.

    Я в субботу в Самбери был, так там пацан стоял у прилавка и кушал виноград.



    Предлагаешь картошку там же отведать? )

  • Tуман

    Tуман
    1 час назад

    Картошку варить надо

  • Жирнов Павел

    Жирнов Павел
    1 час назад

    Из Египта картофель с почвой не завезут. Если с остатками почвы - то это российский картофель. В Египте картофель выращивают в большом объеме и для себя и на экспорт. Правда он растет практически на полностью искусственном питательном субстрате, на искусственном поливе, поэтому долго его есть не рекомендую, месяц - два, пока не пошел отечественный. Лучше есть нашенский, выращенный на естественной почве.

  • кержак

    кержак
    1 час назад

    Tуман

    Модератор

    Во Фреш-Маркете продаётся египетский картофель



    Вкусная?



    ...говно.

  • Tуман

    Tуман
    1 час назад

    кержак

    Tуман

    Модератор

    Во Фреш-Маркете продаётся египетский картофель



    Вкусная?



    ...говно.



    Значит надо брать пару мешков...

  • Tуман

    Tуман
    1 час назад

    Кстати, если якуты не хочут покупать амурська картопля, значит что-то не так с нашими овощами.

    Гептил? Не думаю...

  • Жирнов Павел

    Жирнов Павел
    59 минут назад

    Сильно сомневаюсь, что от нас-амурчан сейчас может прийти нормальный, не вяленный картофель. У нас просто не таких хранилищ-холодильников, чтобы до июля сохранить в таком состоянии картофель.

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