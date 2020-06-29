Картофель из Амурской области в Якутии выдают за египетский

На прилавках овощных ларьков и магазинов в Якутии в продаже появилась египетская картошка. Корнеплоды из этой страны пользуются популярностью у якутян, поэтому овощи из Приамурья реализуют под египетским брендом и ценником.

О торговом подлоге сообщило ИА Yakutia-daily.ru. Продавцы связывают спрос на такие сорта с тем, что ходовой китайский картофель в данное время из-за пандемии не ввозится, граница закрыта.

Журналисты обратились в отдел фитосанитарного отдела Россельхознадзора по РС(Я) с вопросом, действительно ли в республику завезли египетский картофель. Как выяснилось, в Якутию доставляют картофель из Новосибирской и Амурской области, есть на рынке азербайджанский и даже пакистанский. А вот из популярного среди якутян курорта Египта картофель не ввозится. Покупку показали специалисту по фитонадзору, который сразу определил, что это амурский картофель.