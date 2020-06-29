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Началась короткая рабочая неделя

Началась короткая рабочая неделя
Фото: Алексей Андронов / ТАСС

Началась сокращенная рабочая неделя, на которой 1 июля будет выходным днем. Он предоставлен для проведения голосования по поправкам к Конституции.

Как поясняют в Роструде, граждане, работающие 1 июля, получат в этот день оплату в двойном размере. При этом для тех, кто в этот день не работает, оплата труда за июль не будет снижена.

По данным Роструда, такой принцип оплаты связан с тем, что в соответствии с законодательством, в день всенародного голосования на оплату работников распространяются те же нормы Трудового кодекса, что и на оплату труда в праздничные дни.

Также по желанию сотрудника, который будет работать 1 июля, работодатель сможет ему предоставить другой день отдыха. В таком случае рабочий день будет оплачиваться непосредственно в день голосования в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит, напоминает РБК.

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#работа #российская власть

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