В Приамурье провели более 100 тысяч тестов на коронавирус

В Амурской области общее количество контактных лиц с заболевшими достигло 2 640 человек (в Благовещенске – 1 204, в Свободном – 558). Проводится работа по их медицинскому наблюдению и лабораторному обследованию.

На новую коронавирусную инфекцию проведено 103 114 исследований, в том числе за последние сутки – 1 950. На изоляции по месту жительства находится 2 633 человека, в изоляторах – 7, в обсерваторе – 0.

Коэффициент распространения инфекции – 0,8 (в Благовещенске – 1,1, в Благовещенском районе – 1,2). Показатель тестирования – 252,3 на 100 тысяч населения, сообщает амурское правительство.

С нарастающим итогом в Амурской области выявлено 1 651 случай COVID-19, 539 из которых завершились выздоровлением. Заболевшие – жители Благовещенска (680 человек), Благовещенского района (45 человек), Белогорска (40 человек), Белогорского района (1 человек), Тынды (130 человек), Зеи (9 человек), Магдагачинского района (43 человека), Свободного (398 человек), Шимановска (49 человек), Шимановского района (11 человек), Прогресса (4 человека), Завитинского района (3 человека), Ивановского района (20 человек), Бурейского района (3 человека), Серышевского района (44 человека), Райчихинска (24 человека), Константиновского района (5 человека), Сковородинского района (33 человека), Тындинского района (12 человек), Ромненского района (1 человек), Тамбовского района (49 человек), Михайловского района (17 человек), Мазановского района (22 человека), Архаринского района (2 человека). Зарегистрировано 9 летальных исходов от заболевания.