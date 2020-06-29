В Благовещенске повреждены 3 гаража и 5 автомобилей: горожане говорят о взрыве (фото, видео)

Ночью 29 июня случилось происшествие в Благовещенске, в гаражном массиве по адресу: улица Строителей, 109/1. Горожане сообщают, что там произошел взрыв. По официальной информации, был пожар. В результате повреждены гаражи и автомобили.

Как рассказала ИА «Амур.инфо» одна из горожанок, взорвалось примерно в 03:10. Одни люди решили, что рванул газ, другие – что разыгралась сильная гроза. «Слышали в микрахе. Мне уже сказали, что взрывная волна дошла туда. Мне, может быть, повезло, у меня окно открытое – она как бы сквозь квартиру прошла, и нормально», – отмечает собеседница.

«Три гаража пострадало 100 %, задымление было еще, как минимум, в одном, оттуда срочно выгоняли машину», – говорит благовещенка, отмечая, что люди не пострадали.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Амурской области агентству прокомментировали, что информации о взрыве нет, а есть – о пожаре. Сообщение о происшествии поступило сегодня в 03:13. Огнеборцы прибыли на место в 03:20, уже в 03:32 было ликвидировано открытое горение.

В ведомстве отметили, что люди, действительно, не пострадали. Повреждены три гаража и пять автомобилей. Причина произошедшего устанавливается.