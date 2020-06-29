Ночью в Зейском районе автомобиль насмерть сбил человека (видео)

Ночью в селе Овсянка Зейского района произошло смертельное ДТП. На пешехода совершил наезд легковой автомобиль.

Как рассказали ИА «Амур.инфо» в управлении ГИБДД по Амурской области, 28 июня в 03:50 машина Honda Accord сбила пешехода 1991 года рождения. Он погиб от полученных травм. Полицейские устанавливают подробности и обстоятельства произошедшего.

В социальных сетях уточняют, что трагическое ДТП было в Овсянке на улице Ленина. За рулем машины находился 34-летний мужчина, погибший – также мужского пола.