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Ночью в Зейском районе автомобиль насмерть сбил человека (видео)

Ночью в Зейском районе автомобиль насмерть сбил человека (видео)
Фото: ru.depositphotos.com

Ночью в селе Овсянка Зейского района произошло смертельное ДТП. На пешехода совершил наезд легковой автомобиль.

Как рассказали ИА «Амур.инфо» в управлении ГИБДД по Амурской области, 28 июня в 03:50 машина Honda Accord сбила пешехода 1991 года рождения. Он погиб от полученных травм. Полицейские устанавливают подробности и обстоятельства произошедшего.

В социальных сетях уточняют, что трагическое ДТП было в Овсянке на улице Ленина. За рулем машины находился 34-летний мужчина, погибший – также мужского пола.

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#ДТП #происшествия #транспорт

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