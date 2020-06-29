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Выбор читателей за 28 июня

Выбор читателей за 28 июня

Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей воскресенья, 28 июня.

От сырости в Благовещенске развелись щитни - современники динозавров

В Благовещенске после продолжительных дождей в мелких теплых лужах стали активно размножаться щитни. Эти водные обитатели «помнят» еще динозавров.

В Амурской области ночью автомобиль слетел с моста

Вблизи поселка Дубовка, примыкающего к Свободному на западной окраине города, в ночь на 28 июня случилось смертельное происшествие. С моста слетел автомобиль.

В Благовещенске в ночь на 28 июня опять прошел «тропический ливень» (видео)

В ночь на 28 июня на Благовещенск обрушился очередной «тропический» ливень. Дежурный синоптик сообщил о 10 миллиметрах осадков, это треть декадной нормы. А с начала июня амурская столица приняла беспрецедентные три месячные нормы дождевых вод.

Губернатор Амурской области поддержал инициативу о возрождении областной Доски почета

В Амурской области общественность предлагает вернуть областную Доску почета, посвятив ее добровольцам, а также ввести ежегодную премию лидерам добровольческого движения. Инициативу поддержал губернатор Василий Орлов.

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#Обзор #интернет #СМИ

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