Выбор читателей за 28 июня

Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей воскресенья, 28 июня.

В Благовещенске после продолжительных дождей в мелких теплых лужах стали активно размножаться щитни. Эти водные обитатели «помнят» еще динозавров.

Вблизи поселка Дубовка, примыкающего к Свободному на западной окраине города, в ночь на 28 июня случилось смертельное происшествие. С моста слетел автомобиль.

В ночь на 28 июня на Благовещенск обрушился очередной «тропический» ливень. Дежурный синоптик сообщил о 10 миллиметрах осадков, это треть декадной нормы. А с начала июня амурская столица приняла беспрецедентные три месячные нормы дождевых вод.

В Амурской области общественность предлагает вернуть областную Доску почета, посвятив ее добровольцам, а также ввести ежегодную премию лидерам добровольческого движения. Инициативу поддержал губернатор Василий Орлов.