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Со 2 июля Амурская областная научная библиотека начнет выдавать читателям книги

Со 2 июля Амурская областная научная библиотека начнет выдавать читателям книги
Фото: libamur.ru

В Амурской областной научной библиотеке имени Н. Н. Муравьева-Амурского в отделе обслуживания завершился ремонт. Со 2 июля начнется выдача книг читателям.

Заканчивается расстановка стеллажей. 29 и 30 июня сотрудники отдела будут только принимать литературу.

«Со 2 июля читатели смогут сдавать книги, брать их на дом, а также знакомиться с книжными выставками и новинками литературы», - сообщается на официальном сайте библиотеки.

С 17 июня по решению оперативного штаба библиотеки Приамурья вновь возобновили свою работу, однако работники и посетители должны соблюдать санитарно-эпидемиологические нормы.

Библиотечное обслуживание осуществляется в соответствии Рекомендациями по обслуживанию посетителей библиотек через систему «Абонемент». Для предупреждения распространения инфекции во всех библиотеках установлены санитайзеры с дезинфицирующими средствами и нанесена разделительная разметка для соблюдения социальной дистанции между посетителями - 1,5 метра. Сотрудники, обслуживающие посетителей, экипированы одноразовыми защитными масками.

Соблюдаются и установленные нормы Рекомендаций по одновременному пребыванию людей в помещениях – максимально допустимое количество посетителей в зале обслуживания не должно превышать 5 человек. Читателям при посещении библиотеки требуются индивидуальные средства защиты: маски и перчатки.

Санитарная обработка помещений производится каждые 2 часа (мытье полов, протирание столов дверных ручек, других контактных поверхностей). Также проводится регулярное проветривание помещений.

Кроме этого, все книги после возврата читателями до передачи в основное хранение размещаются в специально выделенной зоне карантина для книг, где они находятся 5 суток, после чего направляются в фонд. Издания, находящиеся на карантине, не могут быть выданы читателям.

«За время карантина деятельность библиотек не прекращалась. Вместе с другими учреждениями культуры они перешли в режим работы онлайн - проводились различные акции и викторины, читатели могли воспользоваться электронными книжными каталогами. По решению оперативного штаба с сегодняшнего дня библиотеки принимают своих читателей пока только на абонементе. Хочу обратиться ко всем, кто направляется в библиотеки, проявить терпение и не забывать о мерах предосторожности – надевать защитные маски, соблюдать социальную дистанцию 1,5 метра. Надеюсь, что в скором времени библиотеки заработают в обычном режиме» - подчеркнула министр культуры и национальной политики области Надежда Доргунова.

Мероприятия в стенах библиотек пока не проходят, осуществляется только прием и выдача книг. В большинстве учреждений библиотекари самостоятельно подбирают книги и приносят их из книжного фонда для обеспечения дополнительной безопасности.

Досуговые мероприятия библиотеки продолжают проводить в онлайн-формате, сообщает пресс-служба министерства культуры и национальной политики Амурской области.

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Комментарии
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  • amur_mur_mur

    amur_mur_mur
    21 минута назад

    Ога читать новую конституцию, и возмущаться: Юра мы всё ...

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