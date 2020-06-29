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Роспотребнадзор смягчил требования, веденные из-за пандемии для санаториев

Роспотребнадзор смягчил требования, веденные из-за пандемии для санаториев
Фото: pixabay.com

Роспотребнадзор смягчил ряд требований к санаторно-курортным учреждениям, в частности, гостям здравниц больше не требуется предъявлять справку с отрицательным результатом теста на коронавирус. Соответствующие изменения в методические рекомендации опубликованы на сайте ведомства.

Кроме обязательного пакета документов, отдыхающие должны будут предъявить «справку или отметку в пакете документов об отсутствии контакта с больными COVID-19 в течение предшествующих 14 дней, выданную медицинской организацией, не позднее, чем за три дня до отъезда».

Ранее согласно распоряжению Роспотребнадзора при заселении в санатории обязательно требовались справки об отрицательном тесте на коронавирус. В связи с этим гости санаториев юга России стали массово отказываться от отдыха в санаториях из-за бюрократических моментов и лишних трат.

По информации «РГ», проблемы со справками начались уже с 1 июня, когда начали открываться санатории с медлицензией. По словам заместителя директора санатория «Светлана» в Сочи Жирайра Петросяна, жители некоторых регионов просто не успевали оформить необходимые в связи с новыми условиями справки в положенный срок – не позднее двух дней.

«Конечно, плюс, что дорога не входила в этот период, но тем не менее что делать, если результатов приходилось ждать по пять дней, а отсчет идет с момента сдачи анализов, а не при получении»,– объяснил он.

А с 21 июня, когда власти региона разрешили открыть все остальные объекты, где такая справка изначально не требовалась, собственники санаториев и отелей по сути оказались по разные стороны баррикад.

«Это нарушение конкуренции, заведомо неравные условия для средств размещения в санаториях и гостиницах должно быть устранено», – ранее отметила руководитель рабочей группы по поддержке санаторно-курортной отрасли, депутат Государственной думы Светлана Бессараб.

Конечно, это отражалось и на отдыхающих. Например, чтобы успеть к сроку, им приходилось получать справки в частных клиниках, и на семью приходилось отдавать более десяти тысяч рублей. Из-за дополнительных трат к стоимости путевки и билетам на дорогу не все были готовы тратиться.

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#коронавирус #отдых

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