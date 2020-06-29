Гороскоп 29 июня: Ракам сегодня не нужно активничать, а Весам не стоит впадать в депрессию

Восход Солнца: 04:22

Заход Солнца: 20:44

Солнце в Раке.

Овен. Овнам не стоит ждать перемен ранее вечера. Выжидание и уединение будут иметь свои преимущества. Например, позволят Вам избежать заведомо невыгодного компромисса или не дадут проявить слабость. Вас ожидает спокойный трудовой день.

Телец. Гармония и любовь в Вашем доме скажутся и на финансовом положении. Уверенность, которую Вы почерпнете в семье, поможет Вам найти верные решения по важным вопросам. Не пытайтесь решить все проблемы сразу. Жизнь сама подскажет вам нужный выход.

Близнецы. Если висит какой-то незаконченный проект, самое время к нему вернуться, обстоятельства, наконец, сложатся благоприятно. Ваше здоровье и трудоспособность будут находиться сегодня на высоте, несмотря на то, что нервные нагрузки значительно увеличатся. Неудержимый порыв к успеху принесет достойные результаты.

Рак. День неблагоприятный для начала нового дела и чреватый трудностями в личных и семейных отношениях Вероятны бытовые хлопоты или проблемы с недвижимым имуществом. Звезды предостерегают от противостояния начальству. Откажитесь от любой активной деятельности, не проявляйте инициативу – звезды предрекают неудачу во всех начинаниях.

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Лев. Неблагоприятный день. Не назначайте никаких деловых встреч, так как по принципиальным вопросам будет чрезвычайно трудно прийти к общему мнению с партнерами. Будет сложно сконцентрировать внимание, сосредоточиться. Ваше отношение к близким будет отличаться неоправданной резкостью.

Дева. Крайне неблагоприятный день. Возможно, именно сегодня нерешенные проблемы или отложенные на время дела закружат Вас в стремительной карусели. Судьба вновь испытывает Вас на целеустремленность, выдержку и выносливость. Смело идите навстречу испытаниям, иначе ситуация обострится до крайности.

Весы. Любой ценой избегайте депрессивного настроения, пожалейте близких, ведь им тоже нужна ваша поддержка. Критический день. Судьба посылает Вам испытания, и только от Вас зависит, сможете ли Вы с честью с ними справиться.

Скорпион. Расположение звезд по-прежнему неблагоприятно. Самообладание и объективная оценка ситуации помогут женщинам-Скорпионам избежать ссоры с партнером или пустых разговоров, которые ничего, кроме взаимного раздражения, не принесут. Мужчинам-Скорпионам следует обратить внимание на свою спутницу – вероятно возникновение проблем в общении.

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Стрелец. Этот день отмечен гармонией, оптимистическим настроением и энтузиазмом. Хорошее настроение и желание действовать будут содействовать Вашему обаянию и располагать к Вам окружающих. Рекомендуется не навязывать своих мыслей друзьям и всем окружающим. Сегодня используйте любую возможность изменить к лучшему свою личную жизнь.

Козерог. День обещает быть удачным, однако к любому делу приступайте только после того, как тщательно взвесите все последствия. Не рекомендуется расширять или менять сферу деятельности, искать новых знакомств или участвовать в совместных мероприятиях. Неблагоприятное стечение обстоятельств, неожиданные ситуации, неловкость или двусмысленность в отношениях заставят Вас активно отстаивать свои жизненные принципы или грудью встать на защиту обиженных и оскорбленных.

Водолей. Прежде чем начинать новое дело, внимательно разберитесь в своих прошлых ошибках, чтобы не повторять их заново. Ваше усердие и работоспособность принесут свои плоды.

Рыбы. Звезды советуют Вам не терять самообладания и смелости. Постарайтесь наладить отношения со всеми, с кем Вы в ссоре или в тяжелых, натянутых отношениях. Ошибочные представления о партнере или неверная оценка ситуации могут повлечь за собой финансовые потери.

Астролог: Вальдемар Небоходцев