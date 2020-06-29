Гороскоп на неделю 29 июня – 5 июля: Стрельцов ждет стабильность, а Скорпионам не стоит торопиться в принятии решений

Общий астрологический прогноз на неделю с 25 июня по 1 июля для всех знаков Зодиака.

Овен. День провоцирует Овнов на повышенную чувственность, интенсивные воспоминания или активную игру воображения. Не исключается лень, пассивность, мечтательность, возможно потворство старым привычкам.

Телец. Этот период может оказаться кризисным, но только не для Тельцов – у Вас все по плану, и неожиданностей нет, и не предвидится. Но если с понедельника по среду Вы будете наслаждаться идиллией, то в четверг следует сосредоточиться – в этот день возможны сложности в общении с деловыми партнерами.

Близнецы. На этой неделе Вы, возможно, заключите новый трудовой договор, который будет учитывать какие-то Ваши особенности или предполагать расширенный круг профессиональных обязанностей, но в любом случае окажется более выгодным для Вас, чем предыдущий.

Рак. У Раков сейчас немного пассивный период. Ничего особенного не будет происходить в вашей жизни. Проблемы и работа Вас тревожить не будут. Поэтому это замечательное время для того, чтобы сосредоточиться на своем здоровье. Всю неделю Вас будут окружать близкие Вам люди. Этот период будет наполнен приятным общением.

Читайте также

Гороскоп 29 июня: Ракам сегодня не нужно активничать, а Весам не стоит впадать в депрессию

Лев. Львам в начале недели не рекомендуется знакомиться по Интернету и назначать свидания вслепую. В понедельник и вторник лучше вообще не заходить на сайты знакомств и не делиться с кем-либо откровениями о своей личной жизни. Эти сведения могут впоследствии негативно отразиться на вашей репутации.

Дева. Несмотря на растущую уверенность в себе, действовать надо осторожно и по возможности тайно, слишком откровенно демонстрируемые цели могут побудить к активности тайных недоброжелателей.

Весы. На этой неделе Вы, возможно, поставите точку в чем-то таком, что Вас давно раздражает. Это могут быть и какие-то частные взаимоотношения, и деловое сотрудничество, и обязательства, навязанные Вам практически без вашего согласия.

Скорпион. Не торопитесь принимать решения, чего бы они ни касались. Большая вероятность того, что на этой неделе чувства одержат верх над разумом. Логики в ваших рассуждениях – кот наплакал. Держите совет всем миром: близкие Вас не оставят и дурного не посоветуют.

Читайте также

Гороскоп на июнь 2020 года: Стрельцы сделают важный шаг, а Овнов ждет романтика

Стрелец. Первая половина недели будет стабильной. Во второй не исключены денежные поступления из незапланированного источника. В среду и пятницу проявите благоразумие и осторожность.

Козерог. На этой неделе авантюрная жилка будет эксплуатироваться Козерогами в одиночестве. И дело не в том, что они не хотят в случае удачи делить с кем-то лавры, им просто хочется обезопасить близкого человека от случайностей – мало ли, как дело может обернуться.

Водолей. Будет резко ощущаться нехватка свободного времени. А все потому, что Вам предстоит стать настоящей службой спасения для друзей и родственников.

Рыбы. Перед решением любых финансовых вопросов и подписанием договоров убедитесь, что от Вашего внимания не ускользнула ни одна существенная деталь. В четверг возможны денежные поступления.

Астролог: Вальдемар Небоходцев