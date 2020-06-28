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сегодня, 21:37 2

В Амурском колледже культуры 13 человек получили дипломы с отличием

В Амурском колледже культуры 13 человек получили дипломы с отличием

В Амурском колледже искусств и культуры закончилась Государственная итоговая аттестация выпускников. Из 55 выпускников дипломы с отличием получили 13 человек.

В 2020 году колледж окончили 55 человек, из них 11 выпускников музыкального отделения,14 выпускников хореографического отделения,30 выпускников заочной формы обучения по специальностям «Социально-культурная деятельность» и «Библиотековедение».

Дипломы с отличием получили 13 человек, в том числе и специалисты, уже работающие в учреждениях культуры.

К примеру, в Общественно-культурном центре красные дипломы получили Ирина Дариенко и Алина Беньковская.

Полный список всех отличников - в блоге Культпросвет.

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#культура #образование

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Комментарии
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  • amur_mur_mur

    amur_mur_mur
    42 минуты назад

    Окультуриваться надо (с) Горби сцука!

  • Прекрасное далеко

    Прекрасное далеко
    41 минута назад

    Молодежь взрослеет, мы стареем. Эх, жизнь)

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