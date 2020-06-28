Губернатор Приамурья призвал конфессии активнее работать с прихожанами по Конституции

Губернатор Амурской области Василий Орлов встретился с представителями национально-культурных и религиозных организаций Амурской области. Одной из тем стало обсуждение ключевых поправок, касающихся реализации государственной национальной политики, социальной поддержки граждан.

Темой обсуждения стало стартовавшее 25 июня общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации. Собравшиеся обсудили ключевые поправки, касающиеся реализации государственной национальной политики, социальной поддержки граждан. Губернатор призвал руководителей национально-культурных и религиозных организаций активнее работать с прихожанами и активами организаций по разъяснению содержания поправок.

Участники встречи высказали мнение о необходимости участия граждан в голосовании и отметили, что проводят соответствующую работу по информированию граждан о порядке голосования и предусмотренных мерах безопасности в своих организациях. Председатель приходского совета местной религиозной организации Прихода «Преображения Господня» Римско-Католической Церкви г. Благовещенска Александр Ринейский отметил значимость и правомерность всех поправок и рассказал об обращении председателя Конференции католических епископов России Архиепископ Павел Пецци по случаю голосования о поправках в Конституцию Российской Федерации. Католическая церковь призывает всех верующих католиков–граждан Российской Федерации исполнить 1 июля свой гражданский долг и проголосовать в этот день или один из предшествующих дней.

Иеромонах Венедикт, ключарь Благовещенского кафедрального собора, рассказал, что Патриарх Кирилл одним из первых присоединился к общероссийскому голосованию 25 июня 2020 года. Благовещенская епархия проводит работу с прихожанами, донося обращение Святейшего Патриарха о необходимости участия граждан в жизни общества.

Одной из тем обсуждения также стали ограничения деятельности организаций в период пандемии.

Губернатор поблагодарил представителей конфессий за поддержку мер, введенных в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции.

«Религиозные организации с большим пониманием отнеслись к вопросу о необходимости ограничения проведения богослужений, несмотря на большое количество выпавших на этот период значимых религиозных праздников. Считаю, что совместные меры позволили нам сохранить здоровье граждан», - отметил Василий Орлов.

Отдельно губернатор области поблагодарил имам-хатыба местной мусульманской организации Абдурашида Умарова за помощь в организации взаимодействия с работниками, задействованными на площадке строительства Амурского ГПЗ. В проекте участвует большое количество иностранных граждан, исповедующих ислам. Местная мусульманская организация проводит встречи с работниками, направленные на недопущение возникновения конфликтов на межэтнической и межконфессиональной почве, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.