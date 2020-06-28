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Лидер группы «Азазелло» Александр Кулак высказался в поддержку голосования по новой редакции Конституции РФ

Лидер группы «Азазелло» Александр Кулак высказался в поддержку голосования по новой редакции Конституции РФ

В Приамурье третий день продолжается голосование по изменениям в основном законе страны. Свое мнение уже выразили губернатор Василий Орлов, а также главы городов и районов. Присоединяются депутаты и общественники. Все отмечают беспрецедентные меры безопасности на участках, принимаемые, чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции.

Среди глав городов, заполнивших бюллетени, мэр Благовещенска Валентина Калита, глава Свободного Владимир Константинов, мэр Тынды Марина Михайлова и другие. В северной столице Приамурья, как и в других муниципалитетах, параллельно идет голосование за территорию для благоустройства.

«Дорогие друзья, приходите все проголосовать на ваши избирательные участки. Они работают с 25 июня по 1 июля. Приходите обязательно. Надо сделать свой выбор», – призвал горожан лидер группы «Азазелло» Александр Кулак из Тынды.

В Амурской области работают 760 избирательных участков. В том числе 22 временных: в больницах, на вокзалах, в Благовещенском аэропорту, СИЗО и на рудниках. В списки внесены более 615 тысяч человек.

Основной день голосования назначен на 1 июля. Но отдать свои голоса граждане могут с 25 июня. Заполнить бюллетени можно будет как в помещениях для голосования с 8:00 до 20:00, так и на открытом воздухе – такая возможность предусмотрена большинством избирательных комиссий области.

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#культура #российская власть

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Комментарии
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  • full

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    1 час назад

    Как символично, черт Азазелло поддержал голосование. Последнее время слово голосование становится все более многосложным.

  • Кузьмич93

    Кузьмич93
    1 час назад

    А кто такой? И куда он приглашает? Как ты проголосуешь-неважно,-важна явка!!

  • amur_mur_mur

    amur_mur_mur
    57 минут назад

    Это что за чмо с голубизною?

  • mm_Юра Медведев

    mm_Юра Медведев
    54 минуты назад

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  • AroundTheWorld

    AroundTheWorld
    51 минута назад

    Столько статей про это незаконное мероприятие. Амуринфо сколько вам заплатили? #ПоправкамНЕТ

  • google_Ivan Nikitin

    google_Ivan Nikitin
    22 минуты назад

    1июля объявят что 75% одобрили обнуление путинских сроков.

  • Oldlord

    Oldlord
    20 минут назад

    mm_Юра Медведев

    CEКС Знакомства: девки Безотказные



    Единственный коммент, который красноречиво показывает всю суть этих поправок. )))

  • Ариадна

    Ариадна
    18 минут назад

    Азазелло - персонаж романа "Мастер и Маргарита", член свиты Воланда, "демон безводной пустыни, демон-убийца".

    Неужели народ пойдёт за таким персонажем ?

  • vv0407

    vv0407
    16 секунд назад

    Ариадна

    Азазелло - персонаж романа "Мастер и Маргарита", член свиты Воланда, "демон безводной пустыни, демон-убийца". Неужели народ пойдёт за таким персонажем ?



    Берите выше. Один из падших ангелов. Согласно преданиям это он научил мужчин военному искусству, а женщин - использованию драгоценных камней, украшений, косметике, и разврату. Уже пошли и давно.

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