Лидер группы «Азазелло» Александр Кулак высказался в поддержку голосования по новой редакции Конституции РФ

В Приамурье третий день продолжается голосование по изменениям в основном законе страны. Свое мнение уже выразили губернатор Василий Орлов, а также главы городов и районов. Присоединяются депутаты и общественники. Все отмечают беспрецедентные меры безопасности на участках, принимаемые, чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции.

Среди глав городов, заполнивших бюллетени, мэр Благовещенска Валентина Калита, глава Свободного Владимир Константинов, мэр Тынды Марина Михайлова и другие. В северной столице Приамурья, как и в других муниципалитетах, параллельно идет голосование за территорию для благоустройства.

«Дорогие друзья, приходите все проголосовать на ваши избирательные участки. Они работают с 25 июня по 1 июля. Приходите обязательно. Надо сделать свой выбор», – призвал горожан лидер группы «Азазелло» Александр Кулак из Тынды.

В Амурской области работают 760 избирательных участков. В том числе 22 временных: в больницах, на вокзалах, в Благовещенском аэропорту, СИЗО и на рудниках. В списки внесены более 615 тысяч человек.

Основной день голосования назначен на 1 июля. Но отдать свои голоса граждане могут с 25 июня. Заполнить бюллетени можно будет как в помещениях для голосования с 8:00 до 20:00, так и на открытом воздухе – такая возможность предусмотрена большинством избирательных комиссий области.