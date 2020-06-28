Правительство расширило список отраслей, пострадавших от коронавируса

Железнодорожные и водные пассажирские перевозки включены в список отраслей, пострадавших от распространения коронавируса. Соответствующее постановление подписал председатель правительства России Михаил Мишустин.

«Спрос на перевозки пассажиров железнодорожным и водным транспортом заметно сократился из-за ограничений, связанных с коронавирусом, – поясняет пресс-служба правительства России. –- В первой половине апреля на поездах дальнего следования пассажиропоток снизился на 77 % к аналогичному периоду прошлого года. Похожая ситуация наблюдалась в сегменте пассажирских перевозок морским и внутренним водным транспортом. Поэтому было принято решение помочь этим секторам».

Теперь железнодорожники и водники, как и представители других пострадавших отраслей, смогут воспользоваться мерами государственной поддержки. Получить отсрочку по уплате всех налогов, кроме НДС, арендных платежей государству и муниципалитетам, беспроцентные кредиты на неотложные нужды и выплаты зарплат, льготные кредиты под 2 % годовых на любые цели. Кроме того, к компаниям этого сектора нельзя будет применять процедуру банкротства, проводить их плановые и внеплановые проверки.

Как сообщает «Российская газета», представители малого и среднего бизнеса, занятые в железнодорожных и водных перевозках пассажиров, дополнительно получат отсрочку по уплате страховых взносов и снижение их размера вдвое, если зарплата работников превышает размер МРОТ. Для них станет доступна реструктуризация выплат, сформировавшихся в период отсрочки по уплате налогов и страховых взносов, сроком на один год ежемесячно равными долями. Кроме того, возможны прямая финансовая поддержка в виде субсидий (грантов) для выплаты зарплат и погашение долгов за коммунальные услуги.